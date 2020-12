Công an Cần Thơ thông báo vụ bắt ông Trương Châu Hữu Danh

Ông Hữu Danh được cho là đã lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Chiều 21/12, đại tá Nguyễn Văn Thảo, Phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Cần Thơ), cho biết đã ký thông báo số 333 về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Trương Châu Hữu Danh. Việc bắt tạm giam nhằm điều tra hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Theo Công an Cần Thơ, ông Hữu Danh (38 tuổi, ngụ TP Tân An, tỉnh Long An) là nhà báo. “Theo quy định, sau khi bắt bị can chúng tôi gửi thông báo cho người thân và địa phương nơi đăng ký thường trú của ông Danh theo quy định của pháp luật”, đại tá Thảo nói với Zing.

Trước đó, ngày 17/12, Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trương Châu Hữu Danh về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật Hình sự 2015.

Các quyết định và lệnh tố tụng đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.