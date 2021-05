Công an Cần Thơ đề nghị truy tố Trương Châu Hữu Danh và 3 bị can

Cơ quan An ninh điều tra cho hay các bị can thừa nhận nhiều bài viết sử dụng thông tin chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật khiến người đọc hiểu nhầm.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can Trương Châu Hữu Danh (39 tuổi, quê Long An); Nguyễn Phước Trung Bảo (39 tuổi, quê Đà Nẵng); Đoàn Kiên Giang (36 tuổi, quê Thanh Hóa); Nguyễn Thanh Nhã (41 tuổi, quê Bình Định) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bốn bị can bị đề nghị truy tố theo khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015, với khung hình phạt 2-7 năm tù.

Ngoài việc viết bài, đăng tải nội dung xâm phạm lợi ích Nhà nước, tổ chức và cá nhân, Cơ quan An ninh điều tra còn tìm thấy chứng cứ việc Hữu Danh cùng các bị can thông qua hoạt động của Fanpage Báo Sạch đã nhận hơn 2,8 tỷ đồng để làm truyền thông, quảng bá thương hiệu và tư vấn pháp lý cho 8 doanh nghiệp, cá nhân ở nhiều địa phương.

Hành vi này được nhà chức trách tiếp tục xác minh, làm rõ, nếu có dấu hiệu tội phạm thì sẽ tiến hành khởi tố, xử lý theo quy định pháp luật.

Bị can Trương Châu Hữu Danh. Ảnh: Facebook nhân vật.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2011, Trương Châu Hữu Danh trực tiếp đăng ký, sử dụng tài khoản Facebook Trương Châu Hữu Danh với mục đích viết bài, đăng các clip giải trí và thông tin xã hội.

Vào khoảng tháng 3/2020, Danh đến ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, gặp gỡ Nguyễn Hoàng Trung Kiên (31 tuổi) và một số người dân bị ảnh hưởng bởi dự án khu đô thị mới Thới Lai (do Công ty cổ phần thiết kế xây dựng Cadif làm chủ đầu tư).

Tại đây, Danh xưng là nhà báo đến thu thập thông tin để viết bài. Sau đó, bị can này livestream hình ảnh phản ứng tiêu cực của người dân kèm mô tả, đăng trên trang Facebook cá nhân.

Cơ quan An Ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã thu thập 31 bài viết liên quan đến TP Cần Thơ và 29 clip đăng công khai trên Facebook Trương Châu Hữu Danh gửi trưng cầu giám định.

Ngoài ra, Trương Châu Hữu Danh còn lập nhóm với Nguyễn Phước Trung Bảo, Đoàn Kiên Giang, Nguyễn Thanh Nhã và Lê Thế Thắng (ngụ Hà Nội) tạo trang Fanpage Báo Sạch, lập nhóm Làm Báo Sạch và kênh Youtube BS Chanel để viết, đăng tải nhiều bài viết, clip về các chủ đề được dư luận quan tâm.

Theo cơ quan tố tụng, kết quả giám định cho thấy những thông tin được bị can Hữu Danh quay, đăng tải, phát tán lên mạng xã hội Facebook đều lợi dụng danh nghĩa đấu tranh chống tiêu cực, hoạt động Báo Sạch nhưng thực chất là tiêu cực. Tổ chức Báo Sạch mà Danh cho rằng mình đang thực hiện hoàn toàn là bất hợp pháp, không có trong hệ thống tổ chức báo chí hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Quá trình điều tra, các bị can thừa nhận nhiều bài viết sử dụng thông tin chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật khiến người đọc hiểu nhầm, tham gia bình luận tiêu cực.

Cơ quan chức năng cho rằng hành vi phạm tội của Hữu Danh và đồng phạm diễn ra trong thời gian dài, có tổ chức, phạm tội nhiều lần với nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân khác nhau nên cần áp dụng tình tiết tăng nặng theo Điều 52 Bộ luật Hình sự 2015.