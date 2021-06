Công an cả nước tăng cường xử lý đua xe mùa bóng đá

Bộ Công an chỉ đạo lực lượng cảnh sát cả nước tăng cường xử lý nạn đua xe trái phép thời gian diễn ra Euro 2020 và các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Theo Bộ Công an, gần đây tại một số địa phương xuất hiện tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập đua xe. Đặc biệt, thời điểm diễn ra các trận bóng đá của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro 2020), tình trạng này có xu hướng phức tạp hơn.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu lực lượng cảnh sát cả nước xây dựng kế hoạch, quy chế phối hợp để tăng cường các biện pháp chặn đứng tình trạng đua xe trái phép.

Theo đó, Cục CSGT được giao nhiệm vụ phối hợp với công an các tỉnh, thành phố xác định, thống nhất các cụm tuyến tại địa bàn liên tỉnh có nguy cơ xảy ra đua xe trái phép. Từ đó, Cục CSGT đề xuất lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo các địa phương có giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nạn đua xe trái phép.

CSGT sẽ phối hợp với các lực lượng công an tăng cường xử lý nạn đua xe. Ảnh: Phạm Ngôn.

Các vị trí trọng điểm, CSGT sẽ phối hợp với cảnh sát cơ động và cảnh sát hình sự cắm chốt để kịp thời xử lý, chặn đứng các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu các địa phương tăng cường hoạt động phòng ngừa, quản lý chặt chẽ những trường hợp đã vi phạm và có dấu vi phạm.

“Công an các địa phương cần phối hợp với nhà trường và chính quyền để có biện pháp quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên tránh xa nạn đua xe”, lãnh đạo Bộ Công an nêu rõ.

Trước đó, Công an TP.HCM và Tiền Giang đã khởi tố 2 vụ với 16 bị can về hành vi Tổ chức đua xe trái phép; Công an Hà Nội, TP.HCM và Tiền Giang đã khởi tố 3 vụ, 37 nghi phạm về tội Gây rối trật tự công cộng.