Công an Cà Mau vào cuộc vụ người đàn ông bị hành hạ trên tàu cá

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau khẳng định sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật đối với những ngư dân hành hạ người đàn ông trên tàu khi đánh bắt hải sản.

Người đàn ông bị hành hạ trên tàu Người đàn ông bị 2 thuyền viên dùng kìm bẻ tay, bấm vào môi. Sự việc được nghi ngờ xảy ra trên tàu ở vùng biển thuộc tỉnh Cà Mau.

Chiều 17/11, Công an tỉnh Cà Mau nhận được chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh này về việc khẩn trương phối hợp cùng UBND huyện Trần Văn Thời và các cơ quan chức năng để điều tra vụ ngư dân bị hành hạ trên tàu cá.

Nói với Zing, ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết quan điểm của lãnh đạo địa phương là xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật.

“Những người có liên quan đến vụ hành hạ ngư dân vẫn còn đánh bắt hải sản ngoài biển. Công an tỉnh phải vào cuộc, phối hợp cùng UBND huyện Trần Văn Thời và các cơ quan chức năng để sớm đưa tàu cá và các ngư dân liên quan vào bờ để điều tra, xử lý nghiêm”, ông Huỳnh Quốc Việt nói.

Một trong 2 nạn nhân bị hành hạ trên tàu cá.

Cùng ngày, ông Trần Tấn Công, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, chỉ đạo công an huyện này phối hợp với Đồn biên phòng Sông Đốc yêu cầu bà Phạm Thị Hà (còn gọi là Năm Bộ, ngụ khóm 3, thị trấn Sông Đốc) đưa tàu cá BT 97993-TS vào đất liền để xử lý các nghi can hành hạ 2 thuyền viên. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận khi mạng xã hội xuất hiện 2 clip vào ngày 15/11 với nội dung thuyền viên tàu cá bị đồng nghiệp hành hạ dã man.

Theo lãnh đạo UBND huyện Trần Văn Thời, 2 nạn nhân bị hành hạ trên tàu cá BT 97993-TS là anh Lê Văn Bình (30 tuổi, ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) và ông Trương Văn Trung (47 tuổi, ngụ xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang). 3 nghi can là Nguyễn Công Toàn (còn gọi là To, 34 tuổi), Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi).

Trong đó, Toàn là con trai ruột của bà Hà, Tỵ ở xã Khánh Hải và Hùng ở khóm 7, thị trấn Sông Đốc.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy ngày 4/1, tàu cá BT 97993-TS của bà Hà làm chủ đã xuất bến tại cửa sông Ông Đốc, trên tàu có 7 thuyền viên do Nguyễn Công Toàn làm thuyền trưởng. 6 thuyền viên khi tàu xuất bến là Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi), Đoàn Văn Hùng, Trương Văn Trung, Phạm Chí Cường, Nguyễn Văn Của và Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi).

Làm việc trên tàu một thời gian, Đoàn Văn Hùng thấy công việc không phù hợp, nên đi nhờ tàu cá khác vào đất liền. Bà Hà sau đó đưa anh Bình ra biển hoạt động cùng 5 thuyền viên khác.

Nghi can Nguyễn Văn Hùng.

Ngày 23/5, ông Trung bị Tỵ, Toàn và Nguyễn Văn Hùng dùng kềm bấm vào tai phải, bẻ gãy 4 cây răng, dập môi và gối chân phải. Một ngày sau đó, anh Bình bị Toàn và Hùng đánh gây thương tích trên cơ thể tại vùng bả vai phải và gãy một một cây răng.

Tuy nhiên, qua làm việc với công an, anh Bình và ông Trung không yêu cầu xử lý hình sự mà yêu cầu bồi thường tiền thuốc điều trị.

Theo lãnh đạo UBND huyện Trần Văn Thời, sau khi tiếp nhận sự việc, Công an thị trấn Sông Đốc đã 3 lần yêu cầu Hà điều ghe vào bờ để làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, bà Hà chưa đưa ghe vào bờ, nên công an chưa xử lý được Toàn và 2 nghi can còn lại.

Hai ngày trước, mạng xã hội xuất hiện hai clip ghi lại cảnh nhóm ngư dân hành hạ một người đàn ông mặc áo thun xanh khiến mắt người này bị sưng húp, miệng chảy máu. Người ra tay nặng nhất tự xưng tên Hùng, đã dùng kềm (dụng cụ sửa chữa máy móc) bẻ răng người đàn ông mặc áo xanh. Sau đó, tiếp tục dùng kiềm bấm vào ngón tay cái, vào bộ phận sinh dục của người mặc áo thun xanh, khiến nạn nhân kêu la thảm thiết. Đáng nói, sau clip thứ nhất quay cảnh tra tấn dã man nạn nhân, trên mạng xuất hiện clip thứ hai, trong đó nhóm ngư dân hăm dọa người đàn ông mặc áo thun xanh không được khai báo khi tàu cập bờ. Trên clip, người mặc áo thun xanh sợ hãi trả lời "không có ai đánh hết, giờ vô là tôi không có nói cái gì đâu, mấy anh không có gì sai hết, từ đây tới lúc vô không có chuyện gì hết". Sau đó người đàn ông này tiếp tục bị các đối tượng dùng kềm bấm vào lỗ tai. Những hình ảnh từ clip đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.