Công an Buôn Ma Thuột sáng tạo trong cập nhật thông tin CCCD

Vừa qua, lực lượng công an thành phố Buôn Ma Thuột đã tích hợp thêm 2 tính năng riêng dành cho việc cấp thẻ CCCD qua tài khoản Zalo chính thức “Công an thành phố Buôn Ma Thuột”.

Để đảm bảo tiến độ cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử và đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân, với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đợt cao điểm cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) trên địa bàn. Các thông báo về việc cấp căn cước công dân có gắn chip nhanh chóng được thông tin đến Zalo của từng người dân trong thời gian qua.

Trang Zalo “Công an thành phố Buôn Ma Thuột” còn tích hợp 2 tính năng dành riêng cho thủ tục cấp CCCD có gắn chip là “Thông báo cấp căn cước CD” và “Giải đáp về CCCD”. Người dân chỉ cần chọn thông tin muốn tìm hiểu, trang Zalo sẽ tự động trả về kết quả tương ứng. Các thông tin được lực lượng công an cung cấp đầy đủ, chi tiết và cụ thể như việc triển khai tăng ca cấp CCCD lưu động, lịch cấp căn cước, thời gian, địa điểm, hồ sơ cấp CCCD…

Các thông tin về cấp CCCD được tích hợp trên trang Zalo.

Với mục tiêu tăng sự tương tác, kết nối giữa lực lượng công an cơ sở với người dân, tài khoản Zalo “Công an thành phố Buôn Ma Thuột” cũng tích hợp thêm tính năng “Liên hệ” để người dân có thể nhắn tin trực tiếp với cơ quan công an nhằm tố cáo, tố giác tội phạm, phản ánh tình hình an ninh trật tự. Nếu muốn liên hệ trực tiếp với lãnh đạo chuyên trách, người dân có thể gọi điện theo số điện thoại được tích hợp sẵn.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tạo thêm phím tắt để cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên quan đến lĩnh vực công an ngay trên tài khoản Zalo gồm: Thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; khai báo tạm vắng; chuyển hộ khẩu…

Các tính năng của trang Zalo “Công an thành phố Buôn Ma Thuột”.

Mô hình “Kết nối Zalo an ninh - Bình yên cho mỗi gia đình” được triển khai theo Kế hoạch 55/KH-CAT-PV01 ngày 3/3/2020 của Giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk về xây dựng và triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng. Công an thành phố Buôn Ma Thuột là đơn vị được chọn thí điểm.

Qua 6 tháng triển khai đồng bộ đem lại hiệu quả cao, đến nay, công an toàn tỉnh Đắk Lắk có 225 trang Zalo được xác thực với hơn 129.200 lượt người theo dõi; 184/184 xã, phường, thị trấn đưa vào vận hành trang Zalo.