Công an Bình Dương thông tin vụ người phụ nữ bị cứa cổ trong phòng trọ

Án mạng trong đêm khi can ngăn nhóm thanh niên ẩu đả

Trong lúc can ngăn 2 nhóm thanh niên ẩu đả, người đàn ông ở Nghệ An bị đâm tử vong tại chỗ. Công an sở tại đang truy bắt nghi phạm gây ra vụ việc.