Công an Bình Dương sớm khởi tố vụ cháy quán karaoke làm chết 33 người

Sáng 8/9, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm việc với chủ cơ sở kinh doanh. Đồng thời, các đơn vị cũng làm việc với quản lý, giúp việc kinh doanh để xác minh quy trình hoạt động của cơ sở kinh doanh karaoke này.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, thông tin thêm từ kết quả khám nghiệm hiện trường sẽ đánh giá được nguyên nhân, trách nhiệm người liên quan. Lãnh đạo công an tỉnh cho biết sẽ chỉ đạo sớm khởi tố vụ án theo Điều 313 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, trả lời tại cuộc họp báo sáng 8/9. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại buổi họp báo sáng 8/9, đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết việc tìm kiếm các nạn nhân kết thúc lúc 19h30 ngày 7/9. Ông Điệp đánh giá đây là vụ cháy nghiêm trọng, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an phối hợp lực lượng chức năng làm rõ.

Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu của nhân chứng và nhận định của lực lượng chức năng, nguyên nhân có khả năng lớn xuất phát từ sự cố chập đường dây điện.

Về công tác PCCC, cơ sở karaoke này được TP Thuận An quản lý. Hồ sơ PCCC, cơ sở này được nghiệm thu theo quy định.

Ông Điệp nhận định tình hình cháy nổ vẫn có thể diễn ra, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Thời gian tới, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp, kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy nổ, tổ chức xây dựng mô hình "tổ liên gia PCCC"... và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú. Ảnh: Duy Hiệu.

20h15 ngày 6/9, quán karaoke An Phú, bốc cháy. Đám cháy bùng phát tại tầng 2 và nhanh chóng lan rộng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã điều động khẩn 8 xe chữa cháy, 2 xe thang, một xe trạm bơm, một xe phương tiện, một xe chỉ huy và 70 cảnh sát cứu hỏa.

Cảnh sát đã cứu 22 người mắc kẹt trên sân thượng xuống đất an toàn. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, cơ bản đám cháy đã được khống chế nhưng khói âm ỉ đến ngày hôm sau.

Chiều 7/9, cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ ở TP.HCM được điều động xuống Bình Dương, hỗ trợ công tác tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt. Đến tối 7/9, số nạn nhân thiệt mạng được xác định là 33 người (17 nam và 16 nữ).

Quán karaoke An Phú (số 166C, Bùi Thị Xuân, khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) bốc cháy lúc 20h15 ngày 6/9, tại tầng 2 căn nhà. Hỏa hoạn đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 33 người thiệt mạng.

Cơ sở karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (SN 1980, hiện ở TP Thủ Đức, TP.HCM) làm chủ. Cơ sở karaoke này được thiết kế, xây dựng gồm 3 tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016 cho đến nay.