Công an Bình Dương điều tra vụ tử vong do 5 bệnh viện từ chối cấp cứu

Bệnh nhân chuyển biến nặng được người nhà đưa đến 5 cơ sở y tế nhưng đều không được tiếp nhận điều trị. Sau đó, người này tử vong tại nhà trọ ở TP Dĩ An.

Ngày 15/8, UBND TP Dĩ An cho biết liên quan đến trường hợp bệnh nhân tử vong do 5 bệnh viện không tiếp nhận điều trị, địa phương này đã chỉ đạo cơ quan công an vào cuộc xác minh.

Cụ thể, ngày 13/8, chị Phượng phát hiện cha mình là ông N.D. (57 tuổi, quê Trà Vinh) nôn ói dữ dội nên nhờ hàng xóm đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi đến 5 bệnh viện đều không nơi nào tiếp nhận điều trị. Ông D. được đưa về và tử vong tại nhà trọ ở TP Dĩ An.

Theo chị Phượng, chị gọi cấp cứu nhưng không thấy ai nghe máy nên nhờ mọi người dùng xe tải chở ông D. đến bệnh viện. Khi đến Trung tâm Y tế TP Dĩ An, cơ sở này từ chối tiếp nhận với lý do đang điều trị bệnh nhân Covid-19.

Tại địa điểm thứ hai là phòng khám Ngọc Hồng, ông D. được test nhanh Covid-19 có kết quả âm tính.

Tuy nhiên, sau khi thăm khám và hỏi tiền sử bệnh, bác sĩ cho rằng tình trạng của ông D. quá nặng, vượt khả năng của phòng khám nên đề nghị cho ông D. chuyển viện lên tuyến trên.

Sau đó, mọi người đưa ông D. đến Bệnh viện Quân đoàn 4, Bệnh viện đa khoa An Phú và phòng khám đa khoa tư nhân Nam Anh. Tuy nhiên, tất cả cơ sở y tế trên đều không tiếp nhận bệnh nhân với lý do các bác sĩ đi chống dịch Covid-19, không đủ trang thiết bị để cấp cứu…

Đến 1h ngày 14/8, khi không nơi nào chịu nhận bệnh nhân, chị Phương cùng mọi người đưa ông D. về nhà trọ. 3 tiếng sau ông D. qua đời.

UBND TP Dĩ An cho biết do số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tăng nhanh nên đã sử dụng Trung tâm Y tế Dĩ An làm nơi điều trị bệnh nhân Covid-19. Để xảy ra sự việc trên, thành phố đang yêu cầu cơ quan công an điều tra làm rõ vụ việc.