Công an bác tin cháu bé bị ngộ độc do ăn kẹo tẩm ma túy

Cơ quan công an đề nghị người dân không lan truyền những thông tin chưa có căn cứ, tránh gây tâm lý hoang mang, lo lắng.

Ngày 10/5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hà Nội cho biết đã cử cán bộ phối hợp cùng Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa, đến Bệnh viện Nhi Trung ương xác minh thông tin một cháu bé bị ngộ độc do ăn kẹo tẩm chất ma túy.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định, ngày 28/3, cháu Phạm Gia B. được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương.

Quá trình thăm khám ban đầu và hỏi thăm người nhà, bác sĩ được phản ánh do nghi ngờ cháu bé ăn bánh tẩm ma túy cần sa dẫn tới ngộ độc.

Tuy nhiên, khi bác sĩ hướng dẫn làm các xét nghiệm để xác định nguyên nhân ngộ độc, có thành phần chất ma túy hay không, người nhà bệnh nhân này từ chối làm xét nghiệm. Do đó, lực lượng chức năng không có kết luận về nguyên nhân cháu bé bị ngộ độc.

Nhà chức trách cho biết cháu bé hiện sức khỏe ổn định, đã được xuất viện.

Cơ quan công an đề nghị người dân không lan truyền những thông tin chưa có căn cứ, tránh gây tâm lý hoang mang, lo lắng.