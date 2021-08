Công an An Giang ra mắt lực lượng truy vết 4 cấp

Lực lượng truy vết, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng do Công an An Giang thành lập theo 4 cấp với tổng quân số lên đến 14.738 người.

Ngày 12/8, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố các lực lượng truy vết dịch bệnh và tặng 3.000 phần quà cho người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa phương đã được kiểm soát. Tuy nhiên, nguy cơ bùng phát dịch trở lại có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu không chuẩn bị những biện pháp căn cơ, kịp thời. Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang (giữa) chúc mừng các lực lượng vừa được Công an tỉnh này thành lập. Ảnh: Tiến Tầm. Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an An Giang ra quyết định thành lập lực lượng truy vết dịch Covid-19 với tổng quân số 14.738 người. Trong đó, lực lượng công an làm nòng cốt phối hợp các lực lượng y tế, quân sự, dân quân, các ban, ngành, đoàn thể… để truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh, người nghi nhiễm Covid-19 để dập dịch, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, thu hẹp vùng đỏ, mở rộng vùng xanh. Trong đó, cấp tỉnh có Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị thuộc Công an An Giang, quân số 353 người. Cấp huyện có 11 đại đội (759 người), 156 trung đội cấp xã (4.836 người) và 8.790 người thuộc tiểu đội khóm, ấp. Trong chương trình vì cuộc sống cộng đồng, Công an An Giang tiếp tục tặng quà đợt 3 cho người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Đợt này có 3.000 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, gồm 10kg gạo và rau, củ, quả, nhu yếu phẩm thiết yếu. Theo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, các lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ rà soát, bóc tách tất cả F0 ra khỏi cộng đồng. Địa phương đang thực hiện mục tiêu kép là vừa truy vết, làm sạch các ca nhiễm trong địa bàn. "Việc công an thành lập các lực lượng truy vết để tham gia cùng chính quyền địa phương là rất thiết thực, góp phần quan trọng vào chiến dịch quét sạch F0 trong địa bàn và ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh từ ngoài vào tỉnh An Giang", ông Bình nhấn mạnh. Nhiều tỉnh phía nam quyết tâm bóc tách F0 để sớm gỡ giãn cách Bốn tỉnh khu vực nam sông Hậu lên kế hoạch sàng lọc F0 trong vùng đỏ để từng bước xây dựng vùng xanh, sớm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường.