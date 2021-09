Công an An Giang hỗ trợ 2.000 bình oxy cho các khu điều trị F0

Ngoài hỗ trợ bình oxy cho ngành y tế, Công an tỉnh An Giang còn tặng 50 tấn gạo cho người dân gặp khó khăn.

Ngày 24/9, Công an tỉnh An Giang trao tặng 2.000 bình oxy cho các khu điều trị bệnh nhân F0 tại 11 huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh.

Ngoài ra, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cũng đã trao 50 tấn gạo cho công an các địa phương. Số gạo này sẽ được lực lượng công an mang đến tận nhà để tặng người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Chi phí mua gạo và bình oxy được Công an An Giang vận động xã hội hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình (áo xanh) động viên lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Mai Phương.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh An Giang, từ khi có dịch Covid-19 đến nay, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an đã đến các địa phương tham gia khoanh vùng, dập dịch. Lực lượng này liên tục hỗ trợ thuốc, trên 200 tấn gạo, lương thực, nông sản và nhu yếu phẩm thiết cho người dân tại các khu phong tỏa.

Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền cho rằng 2.000 bình oxy do Công an An Giang hỗ trợ sẽ phần nào giải quyết những khó khăn trong công tác điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19. Đây là nguồn động lực lớn để cán bộ, nhân viên ngành y tế tiếp tục cống hiến tâm huyết, kiên cường trong công tác bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho nhân dân.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao tặng 2.000 bình oxy cho ngành y tế. Ảnh: Hòa Trang.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình bày tỏ sự cảm kích đối với các doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã khắc phục khó khăn của đơn vị để hỗ trợ kinh phí, cùng chính quyền các cấp chăm lo cho người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19, từng bước ổn định cuộc sống.

Ông Bình mong muốn trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Từ 15/4 đến nay, An Giang có 4.214 F0, trong đó 10 trường hợp tái dương tính. 2.274 người mắc Covid-19 tại tỉnh này được điều trị khỏi bệnh.