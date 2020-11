Công an An Giang gây quỹ hỗ trợ người bị tai nạn giao thông

Ngoài chủ động phương tiện đưa nạn nhân đi cấp cứu, Công an An Giang còn hỗ trợ kinh phí cấp cứu ban đầu đối với các trường hợp khó khăn.

Sáng 2/11, Công an TP Long Xuyên (An Giang) và Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang triển khai quy chế hoạt động của ban điều hành mô hình cấp cứu người bị tai nạn giao thông.

Mô hình này được thành lập nhằm chủ động lực lượng tổ chức đưa người bị tai nạn giao thông đến bệnh viện cấp cứu. Những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ kinh phí cấp cứu ban đầu khi người thân chưa đến.

Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng công an TP Long Xuyên, trao 100 triệu đồng cho Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang. Ảnh: Nhật Tân.

Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP Long Xuyên, đánh giá việc làm này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp giảm bớt khó khăn cho nạn nhân và gia đình có người bị tai nạn giao thông.

“Để mô hình đi này hoạt động có hiệu quả và phát huy tốt công tác từ thiện xã hội, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đã vận động các nhà hảo tâm ủng hộ 100 triệu đồng làm quỹ cứu chữa người bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn”, lãnh đạo Công an TP Long Xuyên chia sẻ.

Nói thêm về việc hỗ trợ các nạn nhân bị tai nạn giao thông, đại tá Đinh Văn Nơi cho biết khi sự cố xảy ra, nhiều người gặp khó khăn trong việc cứu chữa do thiếu tiền, hoặc người thân chưa kịp đến bệnh viện.

Mong muốn giải quyết nhu cầu cấp bách trên, ông Nơi quyết định thành lập ban điều hành cấp cứu người bị tai nạn giao thông với các lực lượng thành viên gồm công an, bệnh viện, đoàn thể và ngành y tế địa phương. Trên mỗi xe cấp cứu của ban điều hành luôn có 100 triệu đồng do các nhà hảo tâm ủng hộ để hỗ trợ cho người bị nạn.

Hiện, Công an An Giang đã mua 2 xe cấp cứu, mỗi chiếc trị giá 700 triệu tặng cho huyện Tri Tôn và TP Long Xuyên. Khi có người bị TNGT, lực lượng công an, đoàn viên thanh niên sẽ ưu tiên dùng xe cấp cứu đưa nạn nhân đến bệnh viện.

"Mô hình này không chỉ triển khai ở TP Long Xuyên và huyện Tri Tôn mà phải nhân rộng ra nhiều địa phương khác. Đây là một trong những giải pháp kiềm chế số người chết do tai nạn giao thông do cấp cứu người không kịp thời", đại tá Nơi nói.