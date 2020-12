Công an 2 tỉnh phối hợp triệt xóa đường dây lô đề

Nhiều lực lượng được huy động để khám xét các địa điểm liên quan đường dây lô đề ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh bằng hình thức ghi lô đề.

Mỗi ngày đường dây giao dịch khoảng 500 triệu đồng. Ảnh: Công an cung cấp.

Tối 10/12, hàng chục cảnh sát chia thành nhiều mũi trinh sát ập vào nhiều điểm đánh bạc ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

Cảnh sát thu giữ hơn 300 triệu đồng, 2 ôtô cùng nhiều tài liệu liên quan hoạt động ghi lô đề. 25 người bị đưa về trụ sở.