'Con ước sẽ không bị ung thư nữa'

Ngồi trong lòng mẹ xem văn nghệ, Bảo An (4 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) không ngừng nhún nhảy, hào hứng lắc lư theo điệu nhạc. Chị Thùy Tiên (mẹ bé An) cho biết sau khi truyền 4 toa hóa chất, khối u trên mặt bé đã xẹp hơn một nửa so với trước. "Cha của Bảo An đang đưa 2 chị gái của bé vào bệnh viện, gia đình chúng tôi sẽ có lễ Giáng sinh đầy đủ thành viên, đầm ấm ở bệnh viện. Bảo An nghe vậy vui lắm, cười tít mắt từ trưa đến chiều, chờ được chơi với 2 chị”, chị Tiên chia sẻ.