Con trai thủ môn Morocco gây sốt trên mạng xã hội

Đoạn video FIFA đăng tải trên mạng xã hội hôm 14/12 đã thu hút hơn 4,5 triệu lượt xem. Đó là khoảnh khắc đáng yêu ghi lại cảnh con trai của thủ thành Yassine Bounou tưởng chiếc micro là một cây kem màu tím.

Cậu bé dùng ngón tay chọc nhẹ vào micro trước khi cố gắng cắn một miếng. Bounou và người phỏng vấn đều bật cười trước hành động của cậu bé. Sau đó, cậu con trai của Bounou một lần nữa thử sức cắn chiếc micro.

Biểu cảm của cậu bé cũng như phản ứng của Bounou nhận nhiều chú ý trên mạng xã hội. "Cậu bé nghĩ đó là một cây kem lớn", "Cậu bé không quan tâm khi ở cạnh bố. Cậu ấy cảm thấy như ở nhà, hãy lấy cho cậu ấy một ít kem" hay "Mọi thứ về đội Morocco đều cảm động, chân thành, chân thực" là ba trong số những bình luận.

Thủ môn Bounou bế con trai trong buổi phỏng vấn sau trận thắng của tuyển Morocco trước Bồ Đào Nha để lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại bán kết World Cup. Thủ thành của Sevilla trở thành chốt chặn vững chắc, có những pha cứu thua ấn tượng khiến các chân sút đối phương nản lòng.

Con trai của Bounou cũng nhận nhiều chú ý khi xuất hiện trên sân ở các buổi khởi động và sau trận cùng thủ thành Morocco. Cậu bé đeo găng tay thủ môn và chơi bóng đầy vui tươi.

Giấc mơ World Cup của Bounou đã khép lại với thất bại 0-2 trước Pháp ở bán kết rạng sáng 15/12 (giờ Hà Nội). Anh cùng đồng đội sẽ hướng đến trận tranh hạng ba với Croatia ngày 17/12. Màn thể hiện ấn tượng của thủ thành 31 tuổi đã giúp anh lọt vào mắt xanh của Aston Villa, Woverhampton và Bayern Munich.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019