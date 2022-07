Con trai tài giỏi của tỷ phú thời trang

Alexandre Arnault kế nhiệm thương hiệu trang sức Tiffany & Co., làm việc với nhiều ngôi sao nổi tiếng như Beyoncé, Jay-Z và Rosé (BlackPink).

Người đàn ông giàu nhất châu Âu - Bernard Arnault giám sát đế chế LVMH. Ông may mắn có được sự thành công lớn trong ngành thời trang nhờ sự giúp đỡ của 5 đứa con, những người có góc riêng trong tập đoàn xa xỉ lớn nhất thế giới.

Alexandre Arnault là người con có năng lực không kém ông. Anh là trái ngọt của ông với người vợ thứ hai, nghệ sĩ dương cầm hòa tấu Hélène Mercier.

Alexandre ghi dấu ấn với vai trò là giám đốc điều hành trẻ của thương hiệu hành lý cao cấp Rimowa. Kể từ năm 2021, anh tham gia thử thách mới tại thương hiệu đồ trang sức mang tính biểu tượng Tiffany & Co..

Con trai tài năng của tỷ phú Bernard Arnault đang giám sát hãng trang sức Tiffany and Co.. Ảnh: NYpost.

Làm rung chuyển Tiffany & Co.

Sau khi trở thành CEO của Rimowa khi mới 25 tuổi, Alexandre Arnault đứng trước thách thức trong việc chuyển đổi thương hiệu hành lý 120 năm tuổi. Bằng cách kết hợp với nhà thiết kế toàn cầu để giới thiệu những chiếc vali và phụ kiện phiên bản giới hạn thu hút người nổi tiếng.

Giờ đây, với tư cách là EVP sản xuất và truyền thông của Tiffany and Co., Alexandre Arnault đang mang đến cho hãng trang sức Mỹ sự lột xác bằng cách kết hợp với những tên tuổi lớn như Beyoncé và Jay-Z, Rosé (BlackPink) và vận động viên trượt tuyết tự do người Trung Quốc Eileen Gu. Bên cạnh đó, anh tung ra những sản phẩm thú vị như Patek Philippe Tiffany Blue Nautilus.

Alexandre Arnault và Rosé, Beyoncé, Jay-Z đã hợp tác với thương hiệu đồ trang sức sang trọng. Ảnh: Instiz, SCMP.

Tài năng xuất chúng thừa hưởng từ bố mẹ

Tốt nghiệp trường Télécom ParisTech và École Polytechnique, Alexandre nói thông thạo tiếng Pháp, Anh và Đức. Theo bước chân của mẹ mình, Alexandre cũng là nghệ sĩ dương cầm tài ba.

Ở tuổi 30, Alexandre đánh dấu tất cả mục tiêu để trở thành người kế vị cuối cùng của cha mình. Tuy nhiên, bốn anh chị em nhà tỷ phú Bernard Arnault sẽ có cuộc đua để tranh giành ngôi vị.

Delphine Arnault (47 tuổi), con cả và con gái duy nhất của Bernard, giữ chức phó chủ tịch điều hành của Louis Vuitton. Trong khi đó, Antoine Arnault (45 tuổi), là trưởng bộ phận truyền thông và hình ảnh của LVMH.

Hai người em trai của Alexandre là Frédéric (27 tuổi) và Jean (24 tuổi) cũng sắp trở thành CEO của Tag Heuer và giám đốc tiếp thị, phát triển của mảng đồng hồ cho Louis Vuitton.

Những người con của tỷ phú Bernard Arnault được dự đoán làm nên chuyện cho đế chế LVMH. Ảnh: Business Insider.

Hôn nhân viên mãn

Là người xuất thân từ gia đình có ảnh hưởng nhất trong ngành thời trang, Alexandre có duyên với Géraldine Guyot, người sáng lập phụ kiện Pháp D'Estree và là cựu học sinh của Đại học Nghệ thuật Central Saint Martins.

Cặp sao lần đầu tổ chức buổi lễ thân mật tại Paris, vào tháng 6/2021. Sau đó là đám cưới kéo dài hai ngày ở Venice (Italy) vào tháng 10 cùng năm.

Theo Vogue, đám cưới của hai doanh nhân có Beyoncé, Jay-Z, Pharrell Williams, Kanye West và Roger Federer tham dự.

Alexandre Arnault và Géraldine Guyot kết hôn trong khung cảnh thân mật ở Paris, sau đó tổ chức buổi lễ lớn hơn vào tháng 10/2021. Ảnh: Alexandre Arnault.

Người hâm mộ của NFT

Trong khi cha của anh, Bernard Arnault, trước đây bày tỏ lo lắng về việc bước vào thế giới tài sản ảo, Alexandre lại thích thú và trở thành một phần của cộng đồng NFT.

Theo Vogue Business, NFT của anh được đặt tên là Punk 3167 và được mua với giá khoảng 416.400 USD .

Năm 2022, Alexandre thậm chí còn biến ảnh đại diện NFT của mình bằng mặt dây chuyền nạm đá quý do Tiffany & Co. thiết kế.