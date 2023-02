Con trai Ronaldinho ký hợp đồng với đội bóng nào?

2. Ca sĩ chuyển giới Kim Petras thắng giải tại Grammy nhờ ca khúc nào? Massacre

Tell Me It’s A Nightmare

There Will Be Blood

Unholy Tại Grammy lần thứ 65, Kim Petras (ca sĩ chuyển giới 31 tuổi) và Sam Smith đã thắng giải Màn trình diễn nhóm hoặc bộ đôi xuất sắc với bản hit Unholy. Theo đó, Kim Petras trở thành phụ nữ chuyển giới đầu tiên giành được giải thưởng này tại lễ trao giải Grammy. Ảnh: NME.