Con trai ông Trần Đình Long lại đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu Hòa Phát

Trong lần đăng ký mua trước đó, giao dịch của ông Trần Vũ Minh (con trai ông Trần Đình Long) đã bị Ủy ban Chứng khoán yêu cầu tạm dừng do chưa xác định rõ đối tượng bán.

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) vừa có thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ doanh nghiệp là ông Trần Vũ Minh, con trai Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long.

Cụ thể, trong lần đăng ký này, ông Minh dự kiến mua vào 5 triệu cổ phiếu HPG từ ngày 18/8 đến ngày 16/9, thông qua giao dịch thỏa thuận từ ông Nguyễn Văn Kiểu.

Hiện tại, cá nhân ông Minh đang sở hữu trực tiếp 64,8 triệu cổ phiếu HPG, tương đương 1,45% vốn doanh nghiệp. Nếu giao dịch trên hoàn tất, con trai Chủ tịch Trần Đình Long sẽ nắm giữ 69,8 triệu cổ phiếu HPG, tương đương 1,56% vốn điều lệ của Hòa Phát.

Đáng chú ý, nếu hoàn tất giao dịch nói trên, nhóm cổ đông có liên quan gia đình ông Trần Đình Long sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại Hòa Phát lên trên 35% vốn.

Hiện cá nhân ông Long đang là cổ đông lớn nhất tại Hòa Phát với hơn 1,166 tỷ cổ phiếu HPG nắm giữ, tương đương 26,08%. Ngoài ra, vợ ông Long – bà Vũ Thị Hiền cũng nắm giữ lượng cổ phiếu tương đương 7,34% vốn doanh nghiệp.

Tương tự, Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Đại Phong, nơi ông Trần Vũ Minh làm giám đốc cũng đang nắm giữ 0,05% vốn Hòa Phát.

TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA ÔNG TRẦN ĐÌNH LONG VÀ NGƯỜI THÂN TẠI HÒA PHÁT

Nhãn Chủ tịch Trần Đình Long Người và tổ chức có liên quan ông Long Cổ đông khác Vốn sở hữu % 26.08 8.83 65.09

Như vậy, tổng tỷ lệ sở hữu của các cá nhân và tổ chức trong gia đình ông Trần Đình Long tại Hòa Phát hiện nay là 34,91% và dự kiến tăng lên 35,02% nếu giao dịch của ông Minh hoàn tất.

Trước đó, cổ đông Hòa Phát đã đồng ý cho phép ông Trần Đình Long và những người liên quan được mua vào cổ phiếu HPG mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nâng tỷ lệ sở hữu vượt các mức 35%, 45%, 55%, 65% và 75%.

Ông Long chia sẻ lý do muốn nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai là do ông và gia đình luôn có nhu cầu tăng tỷ lệ sở hữu tại Hòa Phát. Tuy nhiên, mỗi lần muốn mua vào đều phải thực hiện chào mua với quy trình rất phức tạp và nhiều thời gian.

Bản thân ông cũng cam kết chỉ mua vào cổ phiếu HPG chứ không bán ra để thu chênh lệch.

Trước giao dịch kể trên, con trai Chủ tịch Trần Đình Long cũng đã một lần đăng ký mua vào đúng 5 triệu cổ phiếu HPG từ ngày 21/5 đến 18/6. Tuy nhiên, giao dịch này đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tạm dừng vì chưa xác định rõ đối tượng chuyển nhượng.

Sau khi nhận được thông báo này, HĐQT Hòa Phát cũng đã ban hành Nghị quyết mới thông qua việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản, để xác định rõ đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng lô 5 triệu cổ phiếu HPG trong giao dịch trên theo quy định.

Trên thị trường chứng khoán, HPG đang là một trong những cổ phiếu duy trì đà tăng giá mạnh nhất một năm gần đây và từ đầu năm 2021 đến nay. Hiện cổ phiếu này đang được giao dịch phổ biến ở mức 48.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giao dịch kể trên của con trai ông Trần Đình Long có giá trị thị trường khoảng 240 tỷ đồng .

Dù đã giảm hơn 15% so với đỉnh gần nhất, thị giá hiện tại của HPG vẫn cao hơn 53% so với đầu năm và tăng 165% so với một năm trước.