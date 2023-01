Con trai nổi loạn của David Beckham

Cruz Beckham coi "thương hiệu Beckham" là gánh nặng thay vì lợi thế. Quý tử muốn tách khỏi sự nổi tiếng của gia đình để theo đuổi con đường âm nhạc.





Nếu Brooklyn gây tranh cãi khi tự nhận mình là đầu bếp, Romeo từ đam mê quần vợt chuyển sang bóng đá, Cruz lại bộc lộ khả năng ca hát từ bé. Dòng nhạc cậu yêu thích là thể loại ballad nhẹ nhàng, giàu cảm xúc.

Thời gian này, Cruz không dùng mạng xã hội nhiều vì bận tham gia các khóa học thanh nhạc, vũ đạo, trau dồi kỹ năng cần thiết để sớm ra mắt với vai trò ca sĩ chuyên nghiệp.

2023 hứa hẹn là năm hoạt động sôi nổi của con trai út nhà Beckham.

Được gọi là Justin Bieber thứ hai

Theo The Sun, Cruz đã ký hợp đồng với Tap Music - công ty đại diện của Ellie Goulding, Lana Del Rey và Dua Lipa, từ năm 2022. Song song đó, quý tử hợp tác với nhạc sĩ người Thụy Điển Koda (tên thật: Kristoffer Eriksson) trong sản phẩm âm nhạc mới. Poo Bear - người đứng sau thành công của Justin Bieber với bản hit Where Are U Now - chịu trách nhiệm định hướng dòng nhạc cho nam nghệ sĩ.

Trong cuộc phỏng vấn của The Sun, Simon Cowell - giám khảo nổi tiếng của Britain's Got Talent, X Factor - nói ông sẽ ký hợp đồng với Cruz cho hãng thu âm của mình khi cậu đủ tuổi và sẵn sàng làm điều đó. Và để tập trung làm tốt công việc, Cruz có thể phải chuyển tới Mỹ.

Các nguồn tin thân cận cho biết danh ca Marc Anthony, cha đỡ đầu của Cruz, đang âm thầm tạo điều kiện giúp con trai nuôi tiếp xúc với các hãng đĩa có nhu cầu cao nhất trên khắp nước Mỹ, bao gồm cả ở Los Angeles và Miami. Một số nhạc sĩ tên tuổi cũng đã lên lịch gặp gỡ ngôi sao trẻ này.

Cruz dành phần lớn thời gian ở phòng thu để sáng tác và thu âm, những ca khúc đầu tiên của cậu mang giai điệu pop nhẹ nhàng, tình cảm. Tuy nhiên, sản phẩm chính thức được giới thiệu đến công chúng nhiều khả năng mang tính đột phá trong thể loại để phù hợp với hình tượng cá tính, nổi loạn mà chàng trai 18 tuổi đang theo đuổi.

Tất cả những gì Cruz cố gắng, đều vì mục đích cuối cùng là gầy dựng sự nghiệp không phải trên danh nghĩa "con trai Beckham".

"Ở tuổi vị thành niên, Cruz sống độc lập và quyết tâm tạo dựng thành công riêng. Cậu coi 'thương hiệu Beckham' như trở ngại hơn là lợi thế. Cruz muốn tự mình vươn lên", Mirror viết.

Trong lần tương tác với bạn bè, người hâm mộ trên trang cá nhân, một người theo dõi đặt câu hỏi về ước mơ lớn nhất trong đời của Cruz. Khi đó, cậu trả lời rằng: "Ước mơ lớn nhất của tôi là tạo ra âm nhạc và chia sẻ điều đó tới khán giả".

Cruz Beckham nghiêm túc nối nghiệp mẹ, theo đuổi con đường ca hát. Ảnh: @cruzbeckham.

Không thể phủ nhận rằng nhờ sự hậu thuẫn từ gia đình, Cruz mới có sức ảnh hưởng nhất định đến giới nhạc, dù cậu chưa chính thức ra mắt. Song trên thực tế, Cruz đã bộc lộ được năng khiếu âm nhạc từ khá sớm.

Con trai Beckham đã phát hành đĩa đơn đầu tay mang tên If Everyday Was Christmas hồi năm 2016. Thời điểm đó, Cruz chỉ mới 11 tuổi nhưng đã sở hữu ca khúc đạt hơn 4,5 triệu lượt xem. Truyền thông vì thế đã ưu ái gọi Cruz là "Justin Bieber" thứ bởi cả hai có nhiều điểm tương đồng về giọng hát, ngoại hình và sự nổi tiếng khi còn rất trẻ.

Tuy nhiên, giọng ca Baby không phải là ngôi sao Cruz yêu thích nhất. Quý tử có chia sẻ phong cách của cậu đang bị ảnh hưởng bởi Billie Eilish, nữ nghệ sĩ trẻ tài năng nổi tiếng với chất nhạc ma mị và sâu sắc.

Hình tượng nổi loạn

Hình tượng nổi loạn của Cruz Beckham được thể hiện qua bộ ảnh chụp cho i-D vào tháng 2/2022. Lần đầu tiên, người hâm mộ được chiêm ngưỡng quý tử mặt "búng ra sữa" ngày nào đã nhuộm tóc hồng, cởi trần và mặc quần cạp trễ lộ viền nội y. Cruz thậm chí chỉ mặc đồ lót và tạo điểm nhấn với hàm răng mạ bạc ở một số ảnh khác.

"Cruz đang nổi loạn", Heat Magazine bình luận. Cậu lớn nhanh nhưng cũng khó khác biệt với hai anh trai. Cruz thấy hai anh chật vật trong sự nghiệp nên hy vọng chặng đường sắp tới của mình suôn sẻ.

"Brooklyn cố gắng trở thành nhiếp ảnh gia hoặc đầu bếp nhưng bị chỉ trích bất tài, Cruz không muốn kết cục giống anh trai", một nguồn tin khác chia sẻ.

Tuy nhiên, hình tượng Cruz theo đuổi vấp tranh cãi từ phía công chúng. Một bộ phận khán giả cho rằng bộ ảnh nổi loạn không phù hợp với chàng quý tử chưa bước sang tuổi 18 này. Vợ chồng David cũng bị chỉ trích khi đồng ý cho con trai xăm mình.

Cruz Beckham nổi loạn trên i-D Magazine. Ảnh: i-D Magazine.

"Những bức ảnh trên được chụp khi Cruz vẫn đang ở độ tuổi 16, vì thế hình ảnh này càng không phù hợp. Một đứa trẻ 16 tuổi không nên bị tình dục hóa theo cách này", "Như vậy là hơi quá lố với đứa trẻ 16 tuổi rồi đấy", "Không nên ủng hộ con nổi loạn thế này"... là những bình luận chỉ trích sau bài đăng của Victoria, theo Standard.

Lần khác, cựu danh thủ David Beckham bị phàn nàn vì để con trai dính vào rắc rối liên quan đến cảnh sát biển. Theo đó, trong chuyến du lịch ở Italy, Beckham đã cho phép Cruz lái môtô nước. Việc lái môtô nước ở vùng biển Amalfi khi chưa đủ 18 tuổi như Cruz là sai luật.

Loạt tin tức chẳng mấy hay ho về Cruz còn xoay quanh lần cậu công khai chế giễu phát ngôn "hạnh phúc vì trải qua thời thơ ấu bên người lớn chứ không phải những đứa trẻ" của Jaden Smith. Tưởng chừng những lời nói này vô hại, nhưng ở vị trí người nổi tiếng, Cruz bị nhắc nhở nên cẩn thận khi đưa ra phát ngôn.

Một tháng nữa là bước sang tuổi 18, Cruz chuẩn bị hoàn thành việc học và sẵn sàng cho chặng đường mới. Đối với Cruz, nhiếp ảnh và bóng đá là sở thích, song âm nhạc mới thực sự được coi là đam mê.

"Tôi học thêm cách chơi đàn mandolin để phục vụ ca khúc mới sáng tác. Tôi luôn học mỗi khi muốn bắt đầu gì đó. Tôi sẽ không ngừng học hỏi và tìm hiểu điều gì đang xảy ra. Trọng tâm của tôi hiện tại là tạo ra thứ âm nhạc mà mình yêu thích", quý tử nhà Beck bày tỏ.