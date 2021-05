Trong teaser tập mới nhất chương trình Keeping Up With The Kardashian, Kim Kardashian tiết lộ con trai cô dương tính với virus corona, con gái cũng có biểu hiện nhiễm bệnh.

Ngày 21/5 (giờ Mỹ), People đăng tải thông tin con trai Kim Kardashian từng mắc Covid-19. Đây là chi tiết được nhắc tới trong teaser cho tập tiếp theo của chương trình Keeping Up With The Kardashians. Trong teaser, Kim Kardashian thông báo qua điện thoại cho người thân: "Saint dương tính với Covid-19. North cũng nói rằng con bé cảm thấy không khỏe". Bé Saint - con trai Kim Kardashian - từng mắc Covid-19. Ảnh: Instagram. Sau đó, đầu dây kia đáp lại: "Không ngạc nhiên nếu North cũng nhiễm bệnh". Kardashian chia sẻ thêm bản thân không muốn khiến người khác sợ hãi, nhưng cô đang lo lắng cho tình hình sức khỏe của các con. People cho rằng những tập cuối cùng của Keeping Up With The Kardashians đã được quay cách đây nhiều tháng, nên con trai của Kim Kardashian đã bình phục. Cô cũng đã đăng tải ảnh của cậu bé lên trang cá nhân hôm 15/5 và gọi con trai là "đứa trẻ tươi tắn nhất". Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GRAZIA vào tháng 10/2020, Kim Kardashian đã chia sẻ về kinh nghiệm vừa trông bốn con vừa chăm sóc Kanye West vượt qua giai đoạn mắc Covid-19. "Kanye đã nhiễm bệnh ngay từ đầu, khi không ai thực sự hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mọi chuyện thật đáng sợ. Tôi có bốn đứa con và không ai khác giúp đỡ. Tôi đi thay ga trải giường và giúp anh ấy ra khỏi giường vì anh ấy cảm thấy không khỏe. Đó thực sự là một thử thách, vì lúc ấy vẫn không có nhiều người biết về căn bệnh. Thay khăn trải giường khi phải đeo găng tay và khẩu trang là trải nghiệm đáng sợ", Kim Kardashian chia sẻ với GRAZIA. Kim Kardashian kết hôn với Kanye West năm 2014. Hai người có bốn con, trong đó có North West đã chào đời trước khi cặp sao tổ chức đám cưới. Hồi tháng 2, Kim Kardashian đệ đơn ly hôn West sau 7 năm chung sống. Các vấn đề xoay quanh vụ ly hôn của hai người, đặc biệt là vấn đề phân chia tài sản, thu hút sự quan tâm của khán giả và trở thành đề tài nóng trên các trang báo.