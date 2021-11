Con trai duy nhất của tỷ phú Bill Gates

Rory được cho là đang theo học trường Luật tại Đại học Chicago. Theo The Chicago Tribune, năm 2018, Bill và Melinda Gates mua ngôi nhà 5 phòng ngủ, trị giá 1,25 triệu USD ở khu phố South Side Hyde Park của Chicago. Với diện tích khoảng 280 m2, tài sản này chỉ bằng một phần rất nhỏ so với ngôi nhà thời thơ ấu của Rory. Mặc dù lý do mua không được xác định, tờ báo lưu ý rằng ngôi nhà tọa lạc gần Đại học Chicago và cậu út nhà Gates “đang ở độ tuổi đại học”. Ảnh: The Chicago Tribune.