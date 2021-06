Con trai đốt nhà và xe vì mâu thuẫn gia đình

Mâu thuẫn chuyện gia đình, Lại Văn Hùng đốt nhà và xe rồi dùng dao dọa chém những người xung quanh và lực lượng công an.

Trao đổi với Zing tối 10/6, lãnh đạo Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, cho biết đơn vị đang điều tra làm rõ sự việc Lại Văn Hùng (23 tuổi, người địa phương) đốt nhà, dùng dao dọa chém công an.

Công an khống chế Hùng. Ảnh: Công an huyện Lục Ngạn.

Vị lãnh đạo cho biết sáng 7/6, do mâu thuẫn gia đình, Hùng đã đốt xe máy, đốt nhà và dọa chém người xung quanh. Khi công an tiếp cận, nam thanh niên phản kháng, dọa chém lực lượng chức năng và tự sát.

Tới khoảng 13h30 cùng ngày, công an khống chế được Hùng, dập tắt đám cháy tại nhà. Sự việc khiến một xe máy, tivi, giường ngủ cùng một phần căn nhà bị thiêu rụi.

"Do chưa có kết quả định giá tài sản thiệt hại, cơ quan công an đã cho Hùng về nhà. Trong khoảng 1-2 ngày tới, khi có kết quả định giá tài sản trong tố tụng hình sự, đơn vị sẽ xử lý nam thanh niên theo quy định của pháp luật", lãnh đạo Công an huyện Lục Ngạn thông tin.