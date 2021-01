Con trai dọa nổ bình ga để ép bố đưa 700 triệu đồng

Nợ 700 triệu đồng và không có khả năng tự trả, Hoàng ôm bình ga cố thủ trong nhà để ép gia đình đưa tiền.

Ngày 24/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Cao Hoàng (38 tuổi) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Bị can Trịnh Cao Hoàng. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo công an, Hoàng nợ các thành phần xã hội khoảng 700 triệu đồng, không có khả năng tự trả nên gây sức ép cho gia đình để đòi tiền.

Tối 2/1, Hoàng vào bếp, tháo một bình ga rồi lên tầng 2 khóa trái cửa. Lúc này, bị can kêu gào, nhắn tin cho bố đe dọa nếu không đưa 700 triệu đồng sẽ cho nổ bình ga. Không thể thuyết phục con trai, gia đình trình báo vụ việc với công an.

Công an phường Yên Sở phối hợp với Công an quận Hoàng Mai đã triển khai lực lượng bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời tiếp cận để thuyết phục, vận động Hoàng từ bỏ ý định.

Sau một khoảng thời gian, Hoàng chịu khuất phục, mở cửa và nộp lại bình ga.