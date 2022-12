Con trai đỡ đầu của Messi được chú ý ở World Cup

Sau trận chiến thắng 3-0 của đội tuyển Argentina trước "đội bóng caro" Croatia, cầu thủ Lionel Messi đã trao lại chiếc quần đấu cho một fan nhỏ tuổi tên Benjamin Aguero, theo El Pais.

Với những cổ động viên trung thành của bóng đá Argentina, thân thế của cậu bé 13 tuổi này không còn xa lạ. Benjamin có bố là cựu cầu thủ Sergio Kun Aguero, ngôi sao một thời của các CLB Barcelona (Tây Ban Nha), Man City (Anh), còn ông ngoại là cố huyền thoại Diego Maradona.

Aguero và Messi vốn là cặp bạn thân nổi tiếng trong làng túc cầu. Cả hai có quãng thời gian gắn bó lâu năm khi đá bóng châu Âu và ở cấp đội tuyển quốc gia. Năm 2003, khi Benjamin chào đời, Lionel Messi đã nhận làm cha đỡ đầu của cậu bé.

Ở World Cup lần này, Benjamin theo chân cha tới Qatar cổ vũ cho các cầu thủ. Người cha Kun Aguero cho biết sở dĩ Benjamin mang chiếc quần đấu của Messi về vì cậu bé luôn mong muốn có một món đồ kỷ niệm mà bố đỡ đầu mặc trong lúc ra sân thi đấu.

Sau khi Messi lui vào phòng thay đồ sau trận thắng Croatia, Kun Aguero cũng tiến vào đường hầm chúc mừng và trao danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận cho người bạn thân, cộng với xin món quà cho con trai.

Như mọi lần, Messi vốn rất thoải mái khi các cầu thủ khác đề nghị trao đổi áo đấu. Hình ảnh Benjamin tươi cười bên chiếc quần đấu còn lấm lem bùn đất sau đó được Kun Aguero chia sẻ lên mạng xã hội.

So với những lần xuất hiện trước bên Messi, Benjamin giờ đã bước vào tuổi dậy thì và lớn phổng phao so với trước. Nhiều fan Argentina không khỏi ngạc nhiên trước vẻ ngoài hiện tại của con trai Aguero.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống đá bóng, cậu bé 13 tuổi hiện cũng đi theo con đường của bố và ông ngoại. Theo Goal, Benjamin hiện đầu quân cho CLB trẻ Tigre ở quê nhà, tập luyện thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Trong một lần phát trực tiếp trên nền tảng Twitch hồi đầu năm, Kun Aguero cho biết con trai mình đã tham gia 2 buổi tập với Tigre.

"Benjamin đến Tigre vì bạn thân của thằng bé cũng tập tại đó. Thằng bé đã tập thử vào tuần trước và thông báo cho tôi rằng nó được ở lại. Đáp lại, tôi gửi lời chúc mừng và nói rằng con có cả năm tới dành cho tập luyện để xem bản thân có thật sự thích môn thể thao này không", cựu cầu thủ Argentina cho hay.

Aguero cũng tiết lộ rằng anh không ép con trai bắt buộc phải theo truyền thống gia đình nếu cậu bé không thích, đồng thời yêu cầu Benjamin nghiêm túc tập luyện.

Lúc sinh thời, cố huyền thoại Diego Maradona từng bày tỏ hy vọng con trai của Messi và cháu ngoại Benjamin khi lớn lên sẽ trở thành những ngôi sao của làng túc cầu giống với cha của cả hai.

"Một trong số họ sẽ phải chơi ở vị trí tiền vệ. Tôi nghĩ Thiago (con trai đầu của Messi) sẽ đóng vai trò đội trưởng, còn Benjamin nhà tôi chơi ở hàng tiền đạo", Maradona nói vào năm 2012.

