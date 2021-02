Con trai chủ quán karaoke bị chém

Thiếu nợ quán karaoke nhưng Tâm không chịu trả mà còn câu kết với côn đồ ở Núi Sập (An Giang) để chém con trai chủ quán.

Chiều 22/2, Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Hồ Thanh Tâm (còn gọi là Đen, 39 tuổi, ngụ ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập) về tội Gây rối trật tự công cộng. Tâm với 2 người liên quan còn bị điều tra về một số hành vi khác.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Tâm nhiều lần nợ tiền hát karaoke của Phạm Thị Nhật Phượng (46 tuổi, ở Núi Sập). Bị bà Phượng đòi nợ, chiều 19/3/2020, Tâm chỉ trả gần 2 triệu đồng.

Thiện nghe cảnh sát đọc lệnh bắt tạm giam. Ảnh: Mai Phương.

Đến tối cùng ngày, Tâm với Nguyễn Hoài Khôn (26 tuổi) và Nguyễn Văn Thiện (còn gọi là Cu Ba Tẹt, 28 tuổi, cùng ngụ huyện Thoại Sơn) bàn cách phá rối bà Phượng. Khi đến quán karaoke, nhóm của Tâm lao vào đánh, chém vào tai con trai bà Phượng là anh Trịnh Phước Đang (26 tuổi).

Chiều 22/2, Công an huyện Thoại Sơn cũng ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp 2 người đang bỏ trốn là Thiện và Khôn.

Ngoài vụ án này, Thiện là bị can của vụ án khác có liên quan đến Huỳnh Văn Tèo (tức Tèo "72 Nốt Ruồi", 38 tuổi, ở TP Long Xuyên), xảy ra ngày 5/12/2020.