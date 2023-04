Con trai áp lực vì nối nghiệp 'Kẻ hủy diệt' Arnold Schwarzenegger

Ngày 23/4, trả lời phỏng vấn E! News, Joseph Baena thừa nhận áp lực khi là con của tài tử Arnold Schwarzenegger. Baena nói: "Những ai có cha mẹ nổi tiếng, mọi chuyện sẽ thật khó khăn. Tôi từng khó chịu khi thấy các bình luận rằng mọi thành tựu mình có được đều nhờ danh tiếng của phụ huynh".

Trong thời đại mạng xã hội lên ngôi, quý tử 26 tuổi càng nhận được nhiều bình luận mang tính thù ghét, công kích. Baena cảm thấy phiền khi mỗi lần nhận vai diễn mới hoặc đăng ảnh chụp khoe cơ thể trên Instagram, anh đều bị dè bỉu.

Sống cùng cái mác "con của Kẻ hủy diệt" suốt nhiều năm, Baena hiểu ra điều cần làm là biến áp lực thành động lực cố gắng. Từ đó, anh không còn bận tâm đến những lời chê bai mình.

Cũng tại buổi phỏng vấn, Baena hé lộ mối quan hệ với cha đẻ. Trong mắt anh, Arnold Schwarzenegger là "người đàn ông thông minh nhất còn sống". Anh bày tỏ thêm: "Tôi ngưỡng mộ cha mình. Ông ấy là một trong những nguồn cảm hứng lớn nhất của tôi. Tuy nhiên, tôi thích tự mình khám phá mọi thứ. Và may mắn, tinh thần tôi đủ vững trước những lời soi mói".

Trước đó, quý tử giải thích lý do không lấy họ Schwarzenegger vì không muốn bị nói lợi dung tiềm lực gia đình để thăng tiến.

Anh tâm sự: "Khi tôi đi casting, mọi người không biết Joseph Baena là ai vì tôi không mang họ Schwarzenegger. Cái gật đầu của đạo diễn cho tôi biết mình được chọn vì năng lực, chứ không phải dưới cái mác con của ngôi sao".

Joseph Baena sinh năm 1997, là con riêng của sao Kẻ hủy diệt và người giúp việc Mildred Baena. Ban đầu, Arnold Schwarzenegger không chấp nhận Joseph Baena. Nhưng đến năm 2011, khi con riêng 14 tuổi, ông mới nhìn mặt con mình.

Hiện, ngoài vai trò diễn viên, cựu sinh viên Đại học Pepperdine là người con duy nhất nối nghiệp vận động viên thể hình của Schwarzenegger.

