‘Cơn thịnh nộ từ cõi âm’ - nội dung nhảm nhí, chất kinh dị nghèo nàn

Chuyện phim sáo rỗng, với lối kể chuyện vụng về và rời rạc. Xuyên suốt thời lượng 95 phút, ấn tượng mà phim để lại không gì ngoài sự ức chế, nhàm chán.

Genre: Bí ẩn, Hồi hộp, Kinh dị

Director: Kevin Lewis

Cast:Sarah Grey, Meg Foster, Sarah Dumont,...

Rating: 3/10

*Lưu ý: Bài viết có tiết lộ một phần nội dung phim

Kevin Lewis đã ngồi lên ghế nóng đạo diễn từ khá lâu. Bàn về phong cách làm phim, anh thường được ví như “gã say với sở thích cổ điển hóa dòng phim kinh dị”. Sở dĩ nói như vậy vì Kevin Lewis tái sử dụng nhiều chất liệu xưa cũ để kể chuyện, nhưng nội dung phim thường chênh vênh, hiếm khi được đánh giá cao. Đặc biệt, giới phê bình quay lưng với các tác phẩm của anh vì thiếu sức sáng tạo.

Với dự án mới nhất - Cơn thịnh nộ từ cõi âm (tựa gốc: The Accursed), đạo diễn vẫn giữ nguyên phong cách làm phim năm nào. Chuyện phim sáo rỗng, trong khi chất liệu kinh dị vừa cũ kỹ lại nghèo nàn. Xuyên suốt thời lượng 95 phút, ấn tượng mà phim để lại không gì ngoài sự ức chế, nhàm chán.

Kịch bản nhảm nhí

Cơn thịnh nộ từ cõi âm theo chân Elly (Sarah Grey). Cô nhận công việc chăm sóc một phụ nữ lớn tuổi sống tại căn nhà hẻo lánh trong khoảng thời gian vài ngày.

Tuy nhiên, nhiều sự kiện bí ẩn liên tục xảy ra cho tới khi Elly phát giác sự hiện diện của thế lực ma quỷ. Nó đang ẩn náu trong cơ thể người phụ nữ và chỉ chực chờ thoát ra ngoài. Cùng lúc này, sự thật về cái chết của mẹ Elly dần được gợi mở, hé lộ những bí mật của bà trong quá khứ.

Theo chia sẻ của đạo diễn, ông được truyền cảm hứng từ những tác phẩm có tiếng như Rosemary’s Baby, The Omen và The Changeling. Điều này giải thích cho việc Cơn thịnh nộ từ cõi âm in đậm sắc thái dòng phim kinh dị thập niên 1970, 1980.

Tuy nhiên, đây thực chất lại là một dự án chứa đầy những ý tưởng nửa vời, bị xử lý một cách rối rắm và vô nghĩa. Biên kịch tỏ ra cẩu thả trong việc xây dựng nhân vật cùng chuỗi tình tiết phim. Mọi thứ khi thì nhạt nhòa, dang dở, khi lại dàn trải một cách thái quá.

Chuyện phim bắt đầu bằng sự kiện khá khó hiểu xoay quanh hai mẹ con. Theo đúng mô-típ thông thường của dòng phim kinh dị tâm linh, thế lực ma quỷ xuất hiện ngay từ đầu hòng câu kéo sự tò mò, chú ý của người xem. Tuy nhiên, cách đạo diễn giới thiệu vừa lê thê lại vụng về. Thành thử, món khai vị mà Cơn thịnh nộ từ cõi âm mang tới không có nổi chút sức hút.

Ngay sau đó, câu chuyện bị cắt ngang và chuyển sang mốc thời gian của nhiều năm sau. Lúc này, nhân vật chính Elly đã trưởng thành. Thông qua vài chi tiết giới thiệu, người xem hiểu được cô mang nỗi mặc cảm vì bỏ rơi mẹ, giống như người cha đã làm.

Chuyện phim lúc này chỉ xoay quanh cuộc sống thường nhật cùng những dấu hiệu tâm lý bất ổn của Elly. Nhiều tình tiết thừa thãi, ít giá trị xuất hiện xuyên suốt 30 phút đầu, khiến người xem khó lòng hiểu được ý đồ của đạo diễn.

Cùng lúc này, Beth - người bạn thân của Elly - xuất hiện. Chính Beth đã giới thiệu cho Elly công việc chăm sóc người già tại một ngôi nhà hoang vắng. Mãi tới đây, mạch truyện chính mới được mở ra. Những điều bí ẩn lần lượt xảy đến trong ngôi nhà, khiến Elly phải chột dạ về công việc mà cô đã nhận.

Câu chuyện trong phim khá nhảm nhí, xuất hiện nhiều chi tiết thừa thãi, phi logic.

Thực chất, Cơn thịnh nộ từ cõi âm có phần kịch bản khá nông và nhảm nhí. Với một dự án giới hạn tuyến nhân vật, các nhà làm phim thường chọn cách đào sâu những bất định tâm lý, đồng thời đi tìm lời giải cho thực tại nhân vật đang đối mặt.

Song, biên kịch Rob Kennedy và đạo diễn Kevin Lewis không làm được điều này. Chuyện phim có cấu trúc khá rời rạc, các sự kiện cũng kém mạch lạc, đầy tính chắp vá.

Chất liệu kinh dị nghèo nàn, diễn xuất hạn chế

Thước đo thành công của một phim kinh dị không chỉ dừng lại ở việc hù dọa, hay việc để lại ám ảnh cho khán giả. Tuy nhiên, đây là những chất liệu cơ bản của một dự án thuộc thể loại này.

Cơn thịnh nộ từ cõi âm có lẽ là phim kinh dị hiếm hoi mà khán giả không có cảm giác sợ, không chỉ vì nó dễ đoán, mà còn ở sự nghèo nàn trong sáng tạo của biên kịch. Hàng loạt trope và archetype được sử dụng bừa bãi đến mức trở nên sáo rỗng, nhàm chán. Đây dường như là “mẫu số chung” của loạt phim kinh dị chất lượng thấp, khi kịch bản không cho thấy sự đầu tư.

Đặt nhân vật chính trong giới hạn về thời gian, nhưng, đạo diễn bỏ quên hoàn toàn điều này trong suốt bộ phim. Chính vì vậy, Cơn thịnh nộ từ cõi âm không tạo được cảm giác căng thẳng, gấp rút. Cá biệt, phim không có cao trào. Hay đúng hơn, kịch bản tồi cùng cách kể chuyện hời hợt khiến cao trào khó thể xuất hiện.

Số lượng hạn chế, ngay cả chất lượng những tình tiết jumpscare cũng khá cũ kỹ, “rẻ tiền”. Phim chủ yếu hù dọa khán giả bằng cách đẩy vọt âm lượng, khiến những cảnh này trở nên ồn ào, dễ tạo ức chế. Ngoài ra, phim còn nhận điểm trừ từ hình ảnh, cho tới những góc máy khó hiểu, thiếu giá trị biểu đạt.

Hành trình mờ nhạt của nữ chính Elly khó lòng thuyết phục được người xem.

Cá biệt, Cơn thịnh nộ từ cõi âm có những cú chuyển cảnh khá vô duyên. Tất cả khiến phim trở nên mất điểm trong mắt khán giả.

Bất kể nhân vật chính hay phụ trong Cơn thịnh nộ từ cõi âm đều khó lòng để lại ấn tượng tích cực. Diễn xuất của dàn diễn viên tỏ ra mờ nhạt, không điểm nhấn. Trong khi đó, tương tác giữa các nhân vật lại quá “giả trân”. Không ít lần, từ thoại cho tới phản ứng của nhân vật đều thể hiện sự sắp đặt một cách lố bịch.

Vì lẽ đó, phim thất bại trong việc khơi gợi sự đồng cảm nơi khán giả. Cái kết của phim là sự bất lực của đạo diễn khi gom lại câu chuyện nhảm nhí bị đẩy đi quá đà. Những vấn đề mở ra từ đầu phim chỉ được giải quyết qua loa, tạo ra không ít lỗ hổng logic.