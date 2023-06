Cơn thịnh nộ trên toàn nước Anh vì vài lượt view TikTok

Jason Okunday, nhà văn kiêm nhà nghiên cứu ở London (Vương quốc Anh), lần đầu biết đến Mizzy (tên thật Bacari-Bronze O'Garro), được mệnh danh là “kẻ khủng bố TikTok”, qua các video quay cảnh thanh niên này bị lực lượng an ninh truy đuổi sau khi đột nhập vào khu nghỉ dưỡng Alton Towers hoặc đi xe đạp điện vào siêu thị Sainsbury's.

Khi đó, Okunday nghĩ Mizzy chỉ là một anh chàng mới lớn nổi loạn. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng, anh cho rằng những nội dung thanh niên này tạo ra ngày càng đen tối, theo Guardian.

Chàng trai 18 tuổi gây phẫn nộ với các clip TikTok độc hại. Trong đó, cậu ta cố bắt cóc chó cưng của một phụ nữ lớn tuổi, đột nhập nhà người lạ và chặn đường nhiều thanh thiếu niên vào ban đêm và hỏi họ “muốn chết không?”.

Mặc dù Mizzy lên tiếng xin lỗi, tác động đáng lo ngại từ nội dung TikToker này tạo ra đối với người xem không dễ dàng biến mất.

“Có vẻ như sự leo thang trong các video này được tích hợp. Các hành vi đạp xe trái phép không đủ để thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Do đó, Mizzy phải nâng cấp trò chơi khăm của mình và buộc mọi người phải xem”, Okunday nói.

Giờ đây, nhiều người trên khắp nước Anh phải thắc mắc “Mizzy là ai?” và “Cậu ta muốn gì?”.

Phản ứng về Mizzy có xu hướng rơi vào 2 phe. Nhiều người chửi bới TikToker này vì không phải đối mặt với hậu quả tương xứng cho hành động mình gây ra. Trái lại, một số quan tâm đến phúc lợi lại coi Mizzy là đối tượng cần nhân viên xã hội trợ giúp hơn là đối diện với thẩm phán tại tòa.

Thực tế, Mizzy trưởng thành, nhưng tuổi đời còn rất trẻ.

Trong thị trường cạnh tranh, có nhu cầu cao đối với nội dung khiến người khác khó chịu, nhiều người trẻ bất chấp tất cả để tìm kiếm sự nổi tiếng. Với thuật toán thưởng cho bất cứ thứ gì thu hút sự chú ý, Mizzy đang tham gia vào hình thức kinh doanh trực tuyến méo mó, có thể mang lại lợi nhuận lớn thông qua việc tăng lượt theo dõi và người xem cốt lõi.

“Để trở thành người sáng tạo nội dung thành công, đặc biệt là ‘buôn bán’ những trò chọc ghẹo và chơi khăm, TikToker phải sẵn sàng đẩy mình đến mức cực đoan”, Okunday nhận định.

Trước đây, điều này thường liên quan đến nội dung tự biến mình thành trò cười. Jake Paul, có tài sản ròng ước tính khoảng 310 triệu USD , bắt đầu sự nghiệp trên ứng dụng video ngắn Vine. Anh ta dàn dựng những clip hài dành cho lứa tuổi vị thành niên, nhưng nói chung là vô hại.

Những gì Mizzy làm cũng là khai thác sự cáu kỉnh và khó chịu của người Anh đối với bất kỳ loại hành vi chống đối xã hội nào của thanh thiếu niên. TikToker này biết chính xác điều gì khiến mọi người tức giận.

Trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan, người có ảnh hưởng ảnh hưởng gây tranh cãi trên mạng, Okunday ấn tượng nhất là khoảnh khắc Mizzy nói rằng: “Anh đang cố gắng tiếp cận vì tôi là người da đen”. Không có gì ngạc nhiên khi câu nói này nhanh chóng lan truyền.

Mizzy có thực sự tin rằng mình nhận được phản ứng dữ dội vì là người da đen không? Đó không phải là ý tưởng vô căn cứ, theo Okunday.

TikToker này cũng chọc tức công chúng về việc luật pháp của Anh không đủ mạnh để ngăn chặn mình.

Cơn thịnh nộ trên toàn nước Anh có vẻ là cái giá quá đắt phải trả, nhưng đối với Mizzy, điều đó rõ ràng là xứng đáng, như cậu ta nói với Morgan: “Làn sóng ghét bỏ mang lại lượt thích và view”.

“Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Mizzy tham gia vào nhóm ngày càng nhiều người có ảnh hưởng chuyển sang làm võ sĩ. Tôi chắc rằng nhiều người sẽ sớm móc hầu bao để xem cậu ta bị hạ gục, nếu thực sự ghét cậu ta đến thế. Nhưng đây là điểm mấu chốt: miễn là có người còn để mắt đến, Mizzy sẽ thắng”, Okunday kết luận.

