Cơn thịnh nộ của những người không hài lòng với công việc hiện tại

Cảm giác bị coi thường, không được đánh giá cao, không được thăng chức, không được trả lương xứng đáng là những nguyên nhân gây ra tình trạng nộp đơn trả thù.

Rage applying /reɪdʒ əˈplaɪ.ɪŋ/ (danh từ): Nộp đơn trả thù

Định nghĩa:

Nộp đơn trả thù là hiện tượng nhân viên nộp đơn ứng tuyển vào hàng loạt công việc khác nhau do đã cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi với công việc hiện tại.

Theo Forbes, cảm giác bị coi thường, không được đánh giá cao, không được thăng chức, không được trả lương xứng đáng... chính là điều "truyền cảm hứng" cho xu hướng nộp đơn trả thù trên TikTok.

Trên nền tảng này, các TikToker khoe rằng họ đã nộp đơn trả thù để tìm công việc mới với mức lương cao hơn, đồng thời trả thù công ty hiện tại của mình.

TikToker Redweez, một nhân viên gen Y làm việc trong lĩnh vực tiếp thị truyền thông xã hội, là người đầu tiên khởi xướng trào lưu nộp đơn trả thù trên TikTok. Trong một video, Redweez nói rằng cô phát điên với công việc nên trong cơn thịnh nộ, cô đã nộp đơn ứng tuyển đến 15 công ty. Nhờ đó, cô nhận được công việc với mức lương cao hơn công việc hiện tại khoảng 25.000 USD .

Nhiều TikToker gen Y và gen Z cũng chia sẻ câu chuyện nộp đơn trả thù của bản thân lên TikTok. Họ nói rằng họ bị bóc lột, không được tăng lương, thăng chức. Vì thế, họ nộp đơn vào hàng chục, thậm chí hàng trăm công ty để được giải thoát.

Những TikToker này tuyên bố trong vòng vài ngày hoặc vài tuần sau khi nộp hồ sơ, họ nhận được nhiều lời mời làm việc với mức lương tăng đáng kể. Những người này cũng nói rằng công việc mới rất tuyệt, quản lý mới cũng rất tuyệt.

Chuyên gia nghề nghiệp Jenn Lim nhận định quá trình tìm công việc mới dạy cho chúng ta nhiều điều về bản thân, nhưng việc nộp đơn trả thù lại rất nguy hiểm. Nếu công ty cấm nhân viên nộp đơn khi đang làm việc, bạn có thể mất công việc hiện tại trước khi tìm được công việc khác.

“Khía cạnh nguy hiểm nhất của việc nộp đơn trả thù chính là vòng luẩn quẩn của việc bạn luôn cảm thấy không hài lòng. Nếu bạn không tìm hiểu vì sao bạn không hài lòng với công việc hiện tại, bạn sẽ gặp rủi ro khi bước vào môi trường làm việc mới", bà Jenn Lim nói.

Ứng dụng của rage applying trong tiếng Anh:

- In addition to rage applying to jobs, the workforce has already seen quiet quitting, acting your wage, ghosting and the great resignation

Dịch: Ngoài nộp đơn trả thù, lực lượng lao động chứng kiến tình trạng âm thầm nghỉ việc, làm việc theo đúng mức lương được trả, đột ngột biến mất và cuộc đại từ chức.