Con tham gia làm tiền giả, mẹ nhận tiền công

Nghe Hằng kể có con trai 17 tuổi tên Thương đã nghỉ học và thường đi nhặt phế liệu ở chợ, Miên đồng ý để Thương đến nhà “học việc”, sau đó tham gia làm tiền giả.

Mở rộng điều tra vụ án “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả” do Trần Văn Miên cầm đầu, tối 22/3, Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Thị Thúy Hằng (SN 1976, trú xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) với vai trò đồng phạm, giúp sức.

Được biết trong thời gian thuê căn nhà số 11 Hải Đường (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM) để ở cùng “vợ hờ” là Nguyễn Thị Cẩm Duyên và biến nơi đây thành “xưởng” làm tiền giả, Trần Văn Miên (lúc này sử dụng tên giả là Huỳnh Quốc Thái) đã mướn Huỳnh Thị Thúy Hằng lo cơm nước, giúp việc nhà. Hàng ngày Hằng đều thấy hành vi sản xuất, lưu hành tiền giả của Thái và Duyên.

Huỳnh Thị Thúy Hằng tại cơ quan công an.

Nghe Hằng kể có con trai là Huỳnh Hoàng Thương (SN 2006) đã nghỉ học và thường đi nhặt phế liệu ở chợ, Miên thống nhất cho Thương đến nhà để “học việc”, sau đó tham gia các công đoạn làm tiền giả. Thái và Duyên không trả tiền công trực tiếp cho Thương, mà đưa cho mẹ của cậu thiếu niên này.

Trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can đối với Huỳnh Hoàng Thương và một số người khác. Đến nay, Cơ quan ANĐT tiếp tục thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Thúy Hằng.

Liên quan đến đường dây sản xuất, tàng trữ, lưu hành tiền giả do Trần Văn Miên cầm đầu, đến nay Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ 6 người có liên quan, đã khởi tố 5 bị can và đang giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Miên. Trước đó, nghi phạm chủ mưu cầm đầu này đã bị Công an TP Đà Nẵng truy xét, bắt giữ khi đang bị đưa đi cai nghiện bắt buộc do sử dụng ma túy tại TP.HCM với tên giả là Nguyễn Quốc Thái.