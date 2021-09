Một công ty chuyển phát ở châu Âu nghĩ ra hình thức giao hàng ăn theo cơn sốt The Rock. Các nhân viên được thuê đều có ngoại hình vạm vỡ giống ngôi sao hành động.

Theo CBR, công ty vận chuyển My Baggage có trụ sở chính tại Bắc Ireland đang tự hào với dịch vụ riêng mang tên "The Rock giao hàng". Chỉ với 500 USD , khách hàng sẽ thuê được bản sao The Rock đến thu dọn đồ đạc, chuyển hàng. Các nhân viên được đào tạo thuộc lòng các bộ phim của ngôi sao hành động để trò chuyện với khách hàng. Nếu muốn thuê "The Rock" cả ngày, số tiền bỏ ra là 750 USD .

Trong một tuyên bố, My Baggage nói lý do họ chọn The Rock làm hình tượng vì nam diễn viên có sự hiểu biết về du lịch: "Nhân viên đưa ra nhiều lời khuyên trong lúc họ giúp bạn chuyển nhà. The Rock sẽ giúp khách hàng di chuyển toàn thế giới, từ Australia, Canada, Tây Ban Nha cho đến New Zealand...".

Dịch vụ giao hàng The Rock xuất hiện sau khi nam cảnh sát có ngoại hình giống tài tử Mỹ gây chú ý. Ảnh: WBRC.

Tuy thừa nhận cung cấp dịch vụ giao hàng mang tên The Rock, công ty tuyên bố không chịu trách nhiệm khi nhân viên có gương mặt khác với The Rock đời thực. Người vận chuyển chỉ có ngoại hình, cơ bắp và phong cách ăn mặc giống tài tử Jungle Cruise.

Trước khi dịch vụ giao hàng The Rock xuất hiện, mạng xã hội xôn xao với bản sao tài tử nổi tiếng tại Mỹ. Sĩ quan Eric Fields trở nên nổi tiếng sau khi văn phòng cảnh sát quận Morgan đăng ảnh anh lên mạng xã hội. "Tôi thường bị nhầm là The Rock hoặc Vin Diesel. Điều đó khá hài hước và có phần tâng bốc, tôi đoán vậy", viên cảnh sát trả lời WBRC.

Sau khi loạt ảnh cảnh sát có ngoại hình giống mình lan truyền trên mạng xã hội, The Rock tỏ ra thích thú. "Anh ấy ngầu hơn tôi nhiều. Giữ an toàn nhé chàng trai. Cảm ơn anh đã phục vụ đất nước. Ngày nào đó chúng ta sẽ uống rượu cùng nhau", sao phim Fast & Furious viết trên trang cá nhân.