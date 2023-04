Cơn sốt sao nữ mặc váy cũ đi thảm đỏ

Không còn sắm sửa trang phục mới trước các lễ trao giải, sự kiện giải trí, nhiều ngôi sao chọn thiết kế từ bộ sưu tập cũ, thậm chí mặc lại váy áo khi xuất hiện trước công chúng.

Khoảnh khắc lịch sử trong ngành thời trang diễn ra khi Bella Hadid diện chiếc váy Versace 1987. Ảnh: @bellahadid.

Các lễ trao giải, sự kiện giải trí chỉ diễn ra trong một buổi tối. Tuy nhiên, các ngôi sao luôn đầu tư lớn cho trang phục khi xuất hiện tại thảm đỏ và tạo dáng trước ống kính. Hơn nữa, họ chỉ diện mẫu váy áo đó một lần duy nhất.

Mùa sự kiện đầu năm 2023 chứng kiến nhiều thay đổi. Các minh tinh bắt đầu có xu hướng mặc các thiết kế vintage (cổ điển) hoặc tái sử dụng trang phục của chính họ.

Zendaya mặc váy dạ hội Versace 2002, ủng hộ xu hướng thời trang bền vững. Ảnh: @zendaya.

Ngôi sao mặc lại váy áo, diện đồ vinatge

Tại BAFTA 2023, Cate Blanchett mặc lại chiếc váy Margiela mà cô từng diện tại lễ trao giải Oscar 2015. Olivia Rodrigo tham dự Billboard Women in Music Awards 2023 với outfit trong bộ sưu tập Xuân 2001 của nhà mốt Chloé.

Bella Hadid chọn thiết kế của thương hiệu Versace năm 1987 khi đến Liên hoan phim Cannes. Trong khi đó, được mệnh danh là “nữ hoàng thảm đỏ”, Zendaya khoác lên người mẫu váy cúp ngực được trình làng từ năm 2002 bởi Versace khi có mặt tại NAACP Image Awards.

Để chứng minh thời trang bền vững trên thảm đỏ không phải trào lưu nhất thời, Samata Pattinson thành lập tổ chức Red Carpet Green Dress.

Với mục đích thúc đẩy tinh thần bền vững trong lĩnh vực may mặc, tổ chức này nâng cao nhận thức công chúng thông qua những khoảnh khắc đáng nhớ của người nổi tiếng. Là bộ phận công dân dẫn đầu xu hướng, các ngôi sao tạo ra sức ảnh hưởng lớn.

“Khi hình ảnh của họ được bàn luận trên Internet, nhiều người sẽ chú ý đến xu hướng này”, Samata Pattinson nói.

Theo Samata, số lượng thiết kế ấn tượng, độc đáo của các thương hiệu danh tiếng nằm trong kho lưu trữ đặc biệt lớn. Những món đồ bám bụi này chưa một lần được đưa ra ánh sáng, diện bởi các tín đồ thời trang.

Dù tốn nhiều tài nguyên để sản xuất, bao gồm hàng nghìn giờ lao động, một số đầm dạ hội chỉ xuất hiện một lần, sau đó nằm sâu trong tủ đồ. Khi mặc lại mẫu váy áo đó, các minh tinh không chỉ tạo nên một khoảnh khắc lịch sử trong thời trang mà còn thể hiện thái độ tôn vinh dành cho di sản của nhãn hàng.

Olivia Rodrigo gây sốt khi diện chiếc quần trong bộ sưu tập Xuân 2001 của nhà mốt Chloé, thu hút sự chú ý của công chúng. Ảnh: Hawt Celebs.

Sức mạnh của người nổi tiếng

Trang phục người nổi tiếng mặc cho thấy thái độ của họ đối với các vấn đề trong đời sống xã hội.

Quyết định diện lại một món đồ hoặc chọn váy áo vintage, các ngôi sao thể hiện sự quan tâm đến môi trường và công nhân ngành dệt may trên toàn thế giới, theo Katrina Caspelich, Giám đốc truyền thông của Remake.

Minh tinh tạo ra xu hướng, mạng xã hội lan truyền xu hướng đó. Đây là quy luật bất thành văn trong xã hội hiện đại.

Khi tham dự lễ ra mắt phim điện ảnh Avatar: The Way of Water, nhà thiết kế Jen Markham đăng tải video ghi nhận khoảnh khắc cô diện lại một chiếc váy cũ. Hình ảnh về mẫu váy này từng được cô chia sẻ nhiều lần trên mạng xã hội.

“Đây là một sự kiện lớn của Hollywood, hầu hết khách mời đều sắm sửa quần áo mới, lựa chọn các thiết kế từ những bộ sưu tập mới ra mắt. Tuy nhiên, đây là một bộ phim truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường, tôi cũng muốn góp phần lan tỏa thông điệp này”, Jen Markham nói.

Khi thoải mái khoe một mẫu váy áo yêu thích nhiều lần, những người nổi tiếng góp phần ủng hộ thời trang bền vững. Đôi khi, đó là hành động ngẫu nhiên, vô tình, song luôn tạo ra sức ảnh hưởng lớn, theo Caspelich.

“Dù chỉ muốn khoe món đồ ưa thích hay thực sự lên tiếng cho xu hướng tái sử dụng trang phục, mặc đồ vintage, các minh tinh đều có khả năng tác động đến tâm lý và hành vi mua sắm của người tiêu dùng”, Katrina Caspelich nói.