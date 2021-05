Cơn sốt săn lùng thú nhồi bông của người trưởng thành ở Mỹ

Nhiều “thợ săn”, dù đã quá tuổi thiếu nhi, vẫn đam mê sưu tầm Squishmallow và bỏ nhiều công sức thu thập chúng.

Sau khi đọc một thông báo trên mạng xã hội, Jess Columbus (40 tuổi) lập tức lái xe 40 phút tới một cửa hàng đồ chơi ở Wexford (bang Pennsylvania, Mỹ). Tại đây, bà mẹ 2 con tình nguyện đứng xếp hàng suốt 3 tiếng đồng hồ, theo Wall Street Journal.

Đáng chú ý, Jess không tới cửa hàng để săn vé xem hòa nhạc hay chờ mua dòng quần áo độc quyền mới. Cô chỉ muốn tìm mua thú nhồi bông Patty the Cow.

Hai con trai của Jess cùng bộ sưu tập 461 thú nhồi bông Squishmallow. Ảnh: Jess Columbus.

Cuối cùng, Jess cũng được ôm trong tay một con bò bằng bông tròn trịa, mềm mại có màu hồng phấn và oải hương mà cô cất công tìm kiếm suốt 3 năm qua.

Trả lời câu hỏi vì sao cô lại khao khát Patty the Cow đến vậy, Jess cho biết: “Bởi nó đáng yêu mà thôi. Tôi thích những con bò và heo nhất”.

Sau hàng trăm lần di chuyển để săn tìm từ cửa hàng này qua cửa hàng khác, người phụ nữ 40 tuổi đã mua hoặc trao đổi tổng cộng 461 thú nhồi bông Squishmallow. Mỗi con có tên riêng và câu chuyện gắn bên trong chiếc mác.

“Sở thích bùng nổ thành một thứ lớn hơn cả những gì tôi tưởng tượng”, Jess thừa nhận.

Người mẹ 2 con thậm chí xây dựng một hội nhóm hơn 600 thành viên sống ở thành phố Pittsburgh (bang Pennsylvania) trên mạng xã hội để cùng nhau trao đổi và truy tìm thêm các vật phẩm còn thiếu.

Ngay cả khi đã có 461 con Squishmallow ở nhà, Jess vẫn khao khát có thêm thú bông có tên Simone the Shrimp.

“Hiện tôi đang tìm kiếm ở hệ thống cửa hàng Walgreens như điên đây”, cô cho biết.

Nhiều cửa hàng đồ chơi giới hạn mỗi khách hàng chỉ được mua một con Squishmallow. Ảnh: Haley Velasco/The Wall Street Journal.

Niềm đam mê bất tận

Squishmallow giống như loại đồ chơi sang chảnh mà trẻ con sưu tầm trong nhiều năm. Nhiều “thợ săn”, dù đã quá tuổi thiếu nhi, cho biết đó là cả một quá trình kiếm tìm và bổ sung vào bộ sưu tập.

“Hoạt động sưu tầm Squishmallow gợi nhớ cho tôi rất nhiều về các cuộc ‘săn lùng’ gấu Beanie Babies, Tamagotchis và Furbies vào cuối thập niên 90. Những tháng ngày ấy luôn tràn ngập sự phấn khích rằng không biết có tìm được món đồ gì mới ở cửa hàng hay không”, Kayla Hill (31 tuổi), nhà nghiên cứu trải nghiệm người dùng ở Auburn (bang Washington), nói với Wall Street Journal.

Ngoài công việc chính, Kayla còn giúp điều hành nhóm SquishmallowSquad chính thức gồm 13.000 thành viên của nhà sản xuất loại thú nhồi bông này.

Cuộc săn lùng Squishmallow của Sydni LaPlaga (23 tuổi) đã đưa cô từ khu dân cư Manahawkin đến bờ biển Seaside ở New Jersey. Tại đây, cô gái đã thử 75 lần gắp thú trong nhiều giờ đồng hồ chỉ để giật được 2 con Squishmallow cỡ 21 cm.

“Tôi yêu thích những cuộc săn lùng này”, Kevin Jackson (23 tuổi), bạn trai của Sydni, chia sẻ. Anh cũng thực hiện các video ghi lại những lần đi săn Squishmallow cùng bạn gái.

Cuối thập niên 90, trào lưu sưu tầm gấu bông Beanie Babies phổ biến ở xứ cờ hoa. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, không phải cuộc săn lùng nào cũng thành công. Trong dịp nghỉ lễ, Sarah Wicker (17 tuổi) thường bỏ thời gian tìm kiếm thú bông Carol the Christmas Tree quanh các cửa hàng gần nhà cô ở Urbandale (bang Iowa). Sau vài tuần không có kết quả, cô bé nản chí và chuyển sang mua trực tuyến.

Từ thành phố Gilbert (bang Arizona), Sammy Kirchner (32 tuổi) cùng cô bạn thân là Nikki lái xe rong ruổi hơn 6 tiếng đồng hồ để “truy tìm” thú nhồi bông có tên Tex the Taco ở Anaheim (bang California).

Mặc dù nhiệm vụ thất bại, họ vẫn rất vui khi đã cùng nhau thực hiện chuyến đi kỳ thú này.

Sammy cũng chia sẻ sở thích này với chồng là Brett (31 tuổi) cùng hai con, Lacey (10 tuổi) và Liam (7 tuổi). Cô cho biết gia đình cô biến việc sưu tầm thú nhồi bông trở thành một hoạt động chung mà cả nhà có thể làm cùng nhau. Hiện gia đình đã tích lũy được gần 200 con Squishmallow.

“Nó giống như săn tìm kho báu vậy”, Sammy chia sẻ. Cả nhà cô vẫn đang tìm kiếm thu bông Maggie the Stingray mặc dù đã săn lùng hơn 30 cửa hàng khác nhau.

Cơn sốt kỳ diệu

Trên TikTok, hashtag #squishmallows đã chạm mốc 1 tỷ lượt xem, còn #squishmallowhunting là 231 triệu lượt xem.

Sarah Wicker bỏ nhiều thời gian và công sức để lấy thú nhồi bông Squishmallow từ trong máy gắp thú. Ảnh: Sarah Wicker.

Đầu tháng 4, Jazwares LLC’s Kellytoy, công ty sản xuất Squishmallows, cho biết họ đã bán được 82 triệu sản phẩm kể từ khi dòng thú nhồi bông này được giới thiệu vào năm 2017, với hơn 1.000 phiên bản khác nhau và nhiều kích cỡ.

Giá dao động cho mỗi con thú bông là 2,99- 59,99 USD . Một số bản giới hạn có thể bị đội giá khi được bán lại trên các trang web.

Công ty cũng cho biết số lượng đơn đặt hàng cho dịp xuân hè 2021 tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Đối với hai mẹ con Diane Bowser (62 tuổi) và Amanda Bowser (30 tuổi), chủ sở hữu cửa hàng đồ chơi The Learning Express and The Teaching Room ở Morristown (bang New Jersey), thú nhồi bông Squishmallow đã đưa khách hàng quay trở lại đây.

Vài người trong số đó sẵn sàng lái xe hàng giờ đồng hồ từ New York hay Pennsylvania để mua chúng.

“Squishmallow đã trở thành mặt hàng mà chúng tôi không thể giữ trong kho. Cứ mỗi khi chúng được bày trên kệ, mọi người lập tức chạy vào mua”, Amanda cho biết.