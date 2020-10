Cơn sốt giá thịt lợn ở Trung Quốc hạ nhiệt

Vào tháng 9, giá thịt lợn tại Trung Quốc tăng với tốc độ chậm nhất trong vòng hơn một năm qua. Tuy nhiên, chỉ số giá tiêu dùng ở đất nước 1,4 tỷ dân vẫn tăng nhẹ.

Giá thịt lợn tại Trung Quốc tăng 25,5% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái, theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc. Đây là con số thấp nhất so với mức tăng trên 100% trong 12 tháng qua. Hồi tháng 8, giá thịt lợn tăng 52,6% so với năm trước đó.

Tuy nhiên, chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc vẫn tăng nhẹ trong tháng 9. Theo dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này thấp hơn mức tăng 1,8% mà các nhà phân tích dự đoán trong cuộc thăm dò của Reuters. Hồi tháng 8, mức tăng là 2,4%.

Giá thực phẩm nhìn chung vẫn ở mức cao, tăng 7,9% trong tháng 9 so với một năm trước đó. Riêng giá rau sạch tăng 17,2%.

Cơn sốt giá thịt lợn tại Trung Quốc hạ nhiệt trong tháng 9. Ảnh: Getty Images.

Dịch tả lợn châu Phi đã tàn phá nguồn cung thịt lợn ở Trung Quốc, dẫn đến tình trạng thiếu hụt thịt lợn trầm trọng tại đất nước 1,4 tỷ dân.

Trong ba quý đầu năm 2020, nhập khẩu thịt lợn của Trung Quốc tăng 200% so với cùng kỳ năm ngoái, theo cơ quan hải quan của Trung Quốc. Nhập khẩu thịt bò cũng tăng 38,8% trong cùng giai đoạn.

Nhập khẩu đối với nông sản Mỹ của Trung Quốc cũng tăng 44,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số giá sản xuất giảm 2,1% trong tháng 9 so với một năm trước đó, lớn hơn mức dự báo giảm 1,8% theo cuộc thăm dò của Reuters.