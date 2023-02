Cơn sốt đầu cơ cổ phiếu liên quan tới ChatGPT

Giống với những hiện tượng như 5G, thực tế ảo và vải chống virus, ChatGPT khiến các cổ phiếu liên quan đến AI dậy sóng. Nhưng mối lo ngại về một bong bóng đầu cơ cũng gia tăng.

ChatGPT hiện đã có 100 triệu người dùng chỉ sau vài tháng ra mắt. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, hôm 9/2, truyền thông Trung Quốc đã cảnh báo về việc mua vào ồ ạt những cổ phiếu liên quan tới ChatGPT. Chính các công ty AI cũng lên tiếng nhắc nhở giới đầu tư sau khi giá cổ phiếu của họ vọt lên một cách bất thường.

Đà tăng phi mã đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý.

ChatGPT do startup OpenAI phát triển và được Microsoft rót vốn đã gây rúng động giới công nghệ toàn cầu trong thời gian qua. Cơn sốt đối với siêu AI khiến giá cổ phiếu của Beijing Haitian Ruisheng Science Technology vọt lên 217% trong năm nay.

Cơn sốt liên quan tới ChatGPT

Cổ phiếu của Hanwang Technology Co và CloudWalk Technology Co ghi nhận mức tăng lần lượt 129% và 128%. Còn giá cổ phiếu của TRS Information Technology Co tăng 66%.

Các cổ phiếu đồng loạt giảm giá trong phiên giao dịch ngày 9/2 sau cảnh báo của truyền thông Trung Quốc. Cùng với đó là rắc rối mới của Alphabet - công ty mẹ Google.

Giá cổ phiếu Alphabet đã lao dốc 9% trong phiên giao dịch ngày 8/2 tại Mỹ sau khi Bard - công cụ tương tự ChatGPT của Google - chia sẻ thông tin không chính xác trong một video quảng cáo đăng tải trên Twitter.

ChatGPT đã kích hoạt cuộc đua AI chatbot trên toàn cầu. Ảnh: Reuters.

Sai sót của Bard cho thấy những thách thức mà Google đang phải đối mặt trong cuộc đua AI chatbot khốc liệt. Vụ việc cũng làm giá trị vốn hóa thị trường của công ty mẹ Google bốc hơi 140 tỷ USD .

Trong bài viết được đăng tải trên trang nhất, Thời báo Chứng khoán của Trung Quốc chỉ ra một số hiện tượng đã đẩy giá cổ phiếu lên cao như 5G, thực tế ảo tăng cường (AR), thực tế ảo (VR) và vải chống virus. Nhưng làn sóng đã nhanh chóng nguội đi.

"Một số ý tưởng đã thành công, nhưng nhiều ý tưởng mới thậm chí chưa được thương mại hóa và cần thêm thời gian để chứng minh", tờ báo viết.

Lo ngại bong bóng

"Dĩ nhiên, nhiều người vẫn muốn đầu cơ vào các bong bóng. Họ lôi kéo những người khác vào kế hoạch 'bơm và rút'. Nhà đầu tư có thể thua lỗ, do đó đừng nên làm theo", tờ báo nói thêm.

Ngay cả các công ty công nghệ cũng lên tiếng cảnh báo. Beijing Haiti Ruisheng Science Technology cho biết những sản phẩm và dịch vụ tương tự ChatGPT của họ chưa tạo ra doanh thu và không có mối quan hệ nào với OpenAI.

Công ty khẳng định công nghệ này "có xu hướng tăng trưởng dài hạn", nhưng chúng ta cần "đánh giá tốc độ tăng trưởng và hiệu quả của nó một cách chắc chắn và từ tốn.

Công ty tiết lộ lợi nhuận ròng trong năm 2022 của mình có thể giảm khoảng 50%, và khuyên các nhà đầu tư cần cẩn trọng. Bởi định giá của Beijing Haiti Ruisheng Science Technology đang cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn ngành.

Còn 360 Security Technology cho biết công cụ tương tự ChatGPT của họ vẫn đang ở giai đoạn sơ khai. Hiện công ty chỉ sử dụng nó như một công cụ thúc đẩy năng suất.

Công ty cho rằng "các nhà đầu tư cần chú ý đến rủi ro trên thị trường, đưa ra những quyết định hợp lý và thận trọng trong đầu tư".

Một số tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc đã gia nhập cuộc đua AI chatbot. Hãng tìm kiếm Trung Quốc Baidu sẽ ra mắt dự án Ernie Bot - một chatbot tương tự ChatGPT - vào tháng 3.

Trong thông báo mới nhất, Baidu dự định tích hợp Ernie vào dịch vụ tìm kiếm của mình. Ngoài ra, công nghệ AI mới tương tự ChatGPT của Alibaba đang được thử nghiệm nội bộ. Còn mục tiêu của JD.com là tích hợp công nghệ tương tự ChatGPT vào một số sản phẩm.