Cơn sốt BlackPink và sự cuồng nhiệt 'chi mọi giá' ở concert quốc tế

Năm 2023 sôi động với concert của hàng loạt sao quốc tế. Dù giá vé cao ngất ngưởng, người hâm mộ vẫn quyết tâm nắm bắt cơ hội chiêm ngưỡng thần tượng biểu diễn.

Thông tin nhóm BlackPink biểu diễn ở Hà Nội vào ngày 29-30/7 bùng nổ mạng xã hội những ngày qua. Không chỉ người hâm mộ Việt Nam, đông đảo khán giả quốc tế, đặc biệt fan Trung Quốc, đang bàn tán xôn xao cách thức mua vé xem 4 thần tượng Kpop.

Theo dữ liệu của Touring Data, Born Pink của BlackPink là tour diễn có doanh thu cao nhất của nhóm nhạc nữ tính đến hiện tại.

BlackPink là nhóm nhạc nữ thành công toàn cầu trong năm 2023. Ảnh: NME.

Năm 2023, ngoài Born Pink, chuyến lưu diễn của Taylor Swift, Beyoncé và Harry Styles cũng khiến người hâm mộ toàn cầu "đứng ngồi không yên". Họ tìm mọi cách săn vé trên khắp các nền tảng và chấp nhận chi số tiền cực kỳ lớn để sở hữu cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng thần tượng ngoài đời.

Chi mọi giá để ngắm thần tượng

Khởi động ngày 17/3 tại Glendale (Arizona), The Eras Tour của Taylor Swift đang càn quét các thành phố khắp thế giới với hơn 52 show được mở bán vé. Concert dự kiến kết thúc ngày 9/8/2024 tại Inglewood (California).

Theo Yahoo, giá cơ bản để xem Swift biểu diễn dao động 80- 380 USD , gói VIP nằm trong khoảng 350- 1.249 USD (được tặng áp phích, nữ trang và túi tote). Tuy nhiên, phần lớn người hâm không thể mua vé với giá này mà phải thông qua thị trường chợ đen, bị đội giá lên 3,4 lần con số đó.

Trên các trang web bán lại, một số người chấp nhận bỏ ra con số không tưởng để sở hữu tấm vé vị trí đẹp. Giá chào bán trên StubHub hồi tháng 12/2022 cho show diễn tháng 4 năm nay ở Tampa, dao động từ 338 USD đến 28.350 USD .

Taylor Swift biểu diễn trên sân khấu sân vận động MetLife vào 26/5. Ảnh: Rolling Stone.

Ngày 26/6, NBC News đưa tin với hơn 8 triệu lượt đăng ký mua vé, Taylor Swift quyết định mở thêm 3 đêm diễn ở Singapore vào tháng 3/2024. Điều đó cho thấy sức hút của giọng ca Look What You Made Me Do mạnh mẽ tới mức nào.

Nhu cầu mua vé The Eras Tour trên Ticketmaster là "chưa từng có" và "khủng khiếp". Trang web này bị sập vào 15/11/2022 ngay sau đợt mở bán đầu với 2 triệu vé được tiêu thụ, phá kỷ lục về số lượng vé hòa nhạc được bán nhiều nhất trong một ngày.

Trong khi đó, Billboard cho biết nhu cầu xem Beyoncé "cháy" trên sân khấu Renaissance World Tour vượt quá số lượng vé có sẵn hơn 800%. Giá vé ở mỗi nơi khác nhau, từ 72 USD khi săn trên Ticketmaster hoặc 55 USD là thấp nhất trên Seat Geek cho show ngày 18/9 ở Kansas. Và để có chỗ đứng "bám rào", người mua cần chi từ 400 USD cho tới cao nhất 13.000 USD .

Renaissance World Tour có thể "đút túi" từ 275 triệu USD đến 2,4 tỷ USD chỉ nhờ tiền vé trước tháng 9, Forbes dự đoán. Ước tính doanh thu phòng vé lạc quan nhất của Beyoncé là 2,4 tỷ USD - cao hơn nhiều so với doanh thu phòng vé lạc quan nhất của The Eras Tour là 1,9 tỷ USD .

Chuyến lưu diễn của vợ Jay-Z bắt đầu ở Thụy Điển vào tháng 5, đi qua các điểm dừng tại London, Paris, Barcelona, ​​Toronto và hàng loạt bang của Mỹ. Show cuối được ấn định tổ chức ở New Orleans ngày 27/9, phục vụ cho khoảng 65.000 khán giả.

Beyoncé bùng nổ trên sân khấu sân vận động Tottenham Hotspur ở London hồi tháng 5. Ảnh: WireImage.

Harry Styles cũng là nghệ sĩ mở concert thời gian này. NBC News Chicago đưa tin giá vé Love On Tour dễ chịu hơn, nằm trong khoảng 190- 3.000 USD . Số tiền để gặp Ed Sheeran ở Australia cũng thấp hơn nhiều so với vé xem Swift hay Beyoncé, với 190 USD là mức cao nhất.

Sức hút của các concert đẳng cấp

Vé xem Beyoncé ở Mỹ đắt đến mức nhiều người đã đáp chuyến bay sang châu Âu. Mercedes Arielle, một nhà sáng tạo nội dung, mua vé VIP của Renaissance World Tour ở Stockholm (Thụy Điển) với giá 366 USD . Nếu tính cả tiền vé máy bay, khách sạn và chi phí ăn uống, tổng tất cả còn chưa bằng giá vé ở Dallas (Mỹ).

Theo Yahoo, giá vé show của Taylor Swift tăng hơn 50% so với năm 2018 vì các chi phí liên quan đều tăng. Trang này viết: "Giá vận chuyển để đưa sân khấu và màn hình từ nơi này sang nơi khác rất cao. Chi phí chuyến bay, khách sạn cho Taylor, nhạc sĩ và ê-kíp không phải nhỏ, chưa kể đến khoản thuê địa điểm. Đây là lý do giá vé đang cực kỳ cao".

Ấn phẩm kinh doanh âm nhạc Pollstar theo dõi giá vé concert thống kê, giá tham quan sân vận động tăng 22%, các buổi diễn được tổ chức tại không gian này cũng tăng 7% kể từ năm 2019. Như vậy, cơ hội chiêm ngưỡng thần tượng ngoài đời càng trở nên mong manh hơn.

Người hâm mộ chi tiền sang châu Âu coi Beyoncé biểu diễn. Ảnh: NBC News.

Song, NBC News tin rằng bất chấp giá "cắt cổ", người hâm mộ vẫn chơi lớn. Jadrian Wooten, phó giáo sư kinh tế tại Virginia Tech, nói có một yếu tố hành vi chính khiến người tiêu dùng đổi hàng chục nghìn USD lấy vé xem ca nhạc.

"Giới trẻ có xu hướng 'thiên vị hiện tại', họ coi thường tương lai và ưu tiên những việc nên làm ngay lúc này. Với góc nhìn chuyên gia và cũng là người trải nghiệm, tôi biết cơ hội cho một số trải nghiệm nhất định có thể không xảy ra lần nữa. Suy nghĩ này tạo động lực cho người hâm mộ cố gắng sở hữu tấm vé xem concert, dù đôi khi khả năng kinh tế của họ hạn hẹp", chuyên gia ở Virginia Tech phân tích.

The Guardian có góc nhìn khác, nhận định rằng sân vận động tạo ra trải nghiệm mới mẻ, giúp người hâm mộ đắm chìm trong âm nhạc theo cách khó tìm thấy tại không gian khác. Đối với người hâm mộ, việc cầm trên tay chiếc vé in hình Beyoncé giống cảm giác cầm tấm thẻ thông hành đến sự kiện văn hóa lớn nhất thế giới.

Mở concert ở sân vận động với sức chứa hàng chục nghìn người cũng góp phần khẳng định đẳng cấp ngôi sao. Vô số khoảnh khắc từ đây sẽ tồn tại mãi mãi trong lịch sử và nghệ thuật. Như Madonna, bà được ghi nhận là người tạo ra "trải nghiệm hòa nhạc pop hiện đại", đồng thời làm nên lịch sử với khoảnh khắc nhạy cảm trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Blond Ambition (1990).

Trong cuộc phỏng vấn với Esquire, tác giả Chuck Gunderson phát biểu: "Hơn 50 năm trước, The Beatles đã khai sinh ra văn hóa tham quan và nghe nhạc ở sân vận động. Không nghi ngờ gì nữa, The Beatles và Brian Epstein tiên phong tổ chức show nhạc quy mô lớn, hiện đại mà tất cả chúng ta đều quen thuộc ngày nay".