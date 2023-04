Cơn sốt art toy khuấy đảo giới trẻ Việt

Bên trong mỗi mô hình art toys tí hon là “art” - câu chuyện sáng tạo độc bản của người nghệ sĩ và “toy” - thế giới tinh thần đa sắc của người chơi.

Art toys (đồ chơi thiết kế) được cấu thành từ hai yếu tố: Nghệ thuật và đồ chơi. Art toys thường khắc họa những nhân vật có tạo hình độc đáo, được sản xuất với số lượng giới hạn, thậm chí độc bản. Song, art toys cũng kế thừa đặc điểm của món đồ chơi thông thường - mang đến cảm giác hào hứng khi khám phá “kho báu” yêu thích thuở bé.

Làn sóng art toys đang mê hoặc giới sưu tầm Việt. Nếu là người say mê dòng chảy văn hóa mới mẻ này tại Việt Nam, 5 dòng art toy nhà Pop Mart với giá “sale gấp bội” từ 4/4 đến hết 6/4 dưới đây là món quà đặc biệt dành cho bạn.

Skullpanda The Warmth

Từ 280.000 đồng

Ghé cửa hàng hoặc shop online bất kỳ của Pop Mart, tín đồ art toys khó thể rời đi nếu trong giỏ hàng thiếu nhân vật nổi tiếng nhất - Skullpanda. Vẻ mặt và hình dáng đáng yêu của Skullpanda gây thương nhớ cho cộng đồng hâm mộ art toy toàn thế giới.

Tiếp nối thành công của những bộ sưu tập trước, Pop Mart tung ra Skullpanda The Warmth Series với 12 nhân vật có tạo hình đặc biệt. Mỗi nhân vật trong series khiến người chơi liên tưởng đến bức tượng cổ điển với tông màu nhạt cùng lớp phủ tựa sứ trong veo. Cảm xúc thư thái thể hiện qua biểu cảm đáng yêu cũng là điểm cộng của bộ sưu tập.

Skullpanda The Mare of Animals

Từ 280.000 đồng

Skullpanda The Mare of Animals xoay quanh nhân vật Skullpanda và “cơn ác mộng” khi hoá thân thành những con thú.

Điểm thú vị của series này là nỗi sợ được đặc tả chi tiết qua biểu cảm nhân vật. Đơn cử, nhân vật Skullpanda The Unicorn sợ trở thành kỳ lân bởi chiếc sừng trên đầu, The Polar Bear với nỗi ám ảnh trở thành gấu trắng bắc cực, The Halobios cùng giọt nước mắt khi trở thành chú cừu… Mỗi đường nét góp phần khắc hoạ nỗi ám ảnh của nhân vật Skullpanda. Series gồm 12 nhân vật và một bản art toy bí mật, hứa hẹn mang đến nhiều điều thú vị cho người chơi.

Mega Collection 100% Space Molly

Từ 300.000 đồng

Là dòng sản phẩm cao cấp của Pop Mart, Mega Collection đáp ứng sở thích của giới sưu tập art toys. Trong đó, Mega Collection 100% Space Molly series 1 gồm 9 mẫu cơ bản và một mẫu bí mật. Trong trang phục phi hành gia, các nhân vật trong bộ sưu tập Mega Space Molly được thiết kế theo ba chủ đề là “SpongeBob”, “Watermelon” và “Toffee”. Series này ghi điểm bởi thiết kế mũ bảo hiểm chức năng và phụ kiện súng có thể tháo rời.

Trong thời gian diễn ra chương trình 4/4 sale gấp bội (từ 4/4 đến hết 6/4) trên Lazada, bạn có thể sở hữu nhân vật trong bộ sưu tập Mega Collection 100% Space Molly series 1 với giá từ 300.000 đồng. Không chỉ nhận được “hàng chất như hình”, người mua còn bỏ túi loạt ưu đãi như freeship, voucher và quà tặng chính hãng trị giá 700.000 đồng cho đơn 3,199 triệu đồng.

Dimoo Jurassic World

Từ 280.000 đồng

Dimoo Jurassic World là “đứa con tinh thần” của Pop Mart và nghệ nhân Ayan Deng. Trong series này, nhân vật Dimoo sẽ kết hợp cùng các sinh vật trong thế giới khủng long và tạo nên 12 art toys độc đáo.

Qua bộ sưu tập, người chơi được đắm mình vào cuộc phiêu lưu trong thế giới khủng long, “gặp gỡ” từ T-rex cho đến Terradactyl. Nhân vật Dimoo và người bạn khủng long đều được thiết kế với màu sắc tươi sáng, mang phong cách phiêu lưu kỳ thú. Với nhiều điểm khác biệt, Dimoo Jurassic World là lựa chọn không thể bỏ lỡ với tín đồ art toys.

Dimoo Dating Day

Từ 280.000 đồng

Giống phần lớn series blind box của Pop Mart, ngoài 12 nhân vật thông thường, Dimoo Dating Day có một nhân vật bí ẩn, dễ dàng khơi gợi sự tò mò và háo hức của người chơi.

Đúng như tên gọi, Dimoo Dating Day mở ra hành trình tình yêu thú vị, với concept thiết kế lẫn màu sắc ngọt ngào. Người chơi sẽ cùng Dimoo bước vào hành trình hồi tưởng các địa điểm, ký ức và đồ vật gắn với tình yêu lãng mạn. Trang phục của nhân vật ghi điểm bởi thiết kế tươi sáng, phù hợp buổi hẹn hò. Nếu thích mê nhân vật Dimoo của Pop Mart, bạn không nên chần chừ thêm series này vào giỏ hàng.

5 series đồ chơi trên đây là lựa chọn tuyệt vời để làm mới bộ sưu tập art toys.