Con rể đoạt mạng mẹ vợ

Sau khi đánh vợ ngất xỉu, nghi phạm 49 tuổi tấn công mẹ vợ khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 1/12, Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Chau Done (49 tuổi, ở xã An Tức, huyện Tri Tôn) điều tra về hành vi giết người.

Chau Done bị cảnh sát tạm giữ để điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cảnh sát, tối 29/11, Chau Done và vợ xảy ra cự cãi. Bà Nèang Srây (73 tuổi, mẹ vợ Chau Done) thấy vậy đã can ngăn.

Tuy nhiên, Chau Done cầm xẻng đánh vợ ngất xỉu. Sau đó, nghi phạm tấn công mẹ vợ khiến nạn nhân ngã xuống đất.

Hung khí mà nghi phạm sử dụng khi gây án. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau khi gây án, Chau Done bỏ ra ngoài.

Gia đình đưa bà Nèang Srây đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.