Con người được dự đoán sẽ sống buông thả hơn hậu Covid-19

Lối sống tiết kiệm, dè chừng của con người hiện nay sẽ hoàn toàn bị đảo ngược một khi đại dịch kết thúc, theo dự đoán của một giáo sư đến từ Đại học Yale.

Đã gần một năm kể từ khi đại dịch Covid-19 lây lan khắp thế giới và đẩy con người vào trạng thái “bình thường mới”. Chúng ta phải thực hiện giãn cách xã hội, chịu ảnh hưởng của những lần phong tỏa toàn quốc và hủy bỏ vô số sự kiện.

Đại dịch đẩy con người vào trạng thái “bình thường mới”. Ảnh: Shutterstock.

Những hạn chế được đặt ra trên khắp thế giới chưa từng có tiền lệ. Trong nhiều tháng liên tiếp, mọi người không được gặp những người thân, gia đình và bạn bè. Biên giới các quốc gia đều đóng cửa và nền kinh tế toàn cầu gặp khủng hoảng.

Trong suốt năm 2020, đại dịch Covid-19 nhiều lần được so sánh với dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918. Kéo theo đó, một học giả gợi ý rằng cuộc sống của con người hậu Covid-19 có thể tương đồng với đời sống xã hội ở thập niên 20.

Trong cuốn sách mới xuất bản của mình, Apollo's Arrow: The Profound and Enduring Impact of Coronavirus on the Way We Live, Giáo sư Nicholas Christakis ở Đại học Yale dự đoán rằng “con lắc sẽ dao động theo hướng ngược lại” sau đại dịch, tức hàng triệu người sẽ “tìm cách tăng tương tác xã hội rộng rãi” để bù đắp lại khoảng thời gian bị Covid-19 lấy mất.

“Trong thời kỳ dịch bệnh, niềm tin tôn giáo hay tín ngưỡng của con người gia tăng. Mọi người kiêng nể hơn, họ tiết kiệm tiền và lo sợ rủi ro. Chúng ta đều chứng kiến rõ sự thay đổi đó. Nó không khác những gì con người từng làm trong quá khứ mỗi khi có dịch bệnh”, ông nói với The Guardian.

Tuy nhiên, “tất cả sẽ bị đảo ngược” một khi đại dịch kết thúc.

Bộ phim The Great Gatsby là một ví dụ điển hình cho thời kỳ Roaring Twenties. Ảnh: Warner Bros.

Cũng giống như Roaring Twenties, một thuật ngữ đặc trưng cho văn hóa thập niên 20 phóng khoáng, đầy biến động diễn ra sau dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918, xã hội hiện đại sẽ quay trở lại “thời đại buông thả” hậu Covid-19.

Trong đó, Giáo sư Christakis cho biết sẽ có sự tăng mạnh trong “lối sống tình dục trụy lạc” và “mặt trái của sự sùng đạo”. Ông nói rằng hiện thực này khá dễ đoán vì nó tuân theo một quy luật riêng biệt.

“Những gì đang xảy ra trên thế giới có thể khiến nhiều người cảm bỡ ngỡ. Nhưng thực tế, bệnh dịch không phải điều mới mẻ gì với loài người, nó chỉ xa lạ với thế hệ chúng ta thôi”, Giáo sư Christakis, người chuyên nghiên cứu về hành vi con người, chia sẻ.

Ông cũng chỉ ra rằng chính các đại dịch từng xảy ra trong quá khứ trực tiếp gây ra tình trạng khủng hoảng tài chính, không phải hoàn toàn do phản ứng của chính phủ.

“Chính virus khiến cho nền kinh tế điêu đứng. Ở thời cổ đại, các nền kinh tế vẫn sụp đổ mỗi khi đại dịch xuất hiện, ngay cả khi không có chính phủ bắt đóng cửa trường học và các doanh nghiệp”, ông khẳng định.

Xã hội hiện đại sẽ quay trở lại “thời đại buông thả” hậu Covid-19. Ảnh: Daybreaker.

Dự đoán của giáo sư đã mang lại chút hy vọng cho tương lai ảm đạm, nhất là khi hơn 1,5 triệu người trên thế giới qua đời vì virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải đợi một khoảng thời gian nữa đến khi Roaring Twenties thực sự bắt đầu.

Theo Giáo sư Christakis, thời kỳ Roaring Twenties dự kiến sẽ xuất hiện vào năm 2024, khi mọi người đều được tiêm vaccine và nền kinh tế - xã hội được phục hồi.

“Chúng ta là thế hệ con người đầu tiên sống sót, cũng như phản ứng kịp thời với virus bằng những loại thuốc đặc trị hiệu quả. Thật kỳ diệu”, ông nói.