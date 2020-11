Con người có thất nghiệp trong thời đại công nghệ?

Tác giả Jamie Merisotis, Mỹ, nghiên cứu về vấn đề việc làm của con người trong tương lai, khi những cỗ máy thông minh phát triển chóng mặt.

Sách Human Work In the Age of Smart Machines của Jamie Merisotis vừa được xuất bản tháng 10, đặt ra những vấn đề con người cần chuẩn bị khi làm việc trong thời đại bùng nổ những cỗ máy thông minh.

Đồng thời, cuốn sách cũng báy tỏ quan điểm về tuyên bố rằng AI, robot và tự động hóa sẽ sớm thay thế phần lớn công việc của con người.

Tác giả đã đưa ra tầm nhìn rộng, cho thấy nhu cầu việc làm mà chỉ con người mới có thể cung cấp, sẽ ngày càng tăng.

Sách Human Work In the Age of Smart Machines. Ảnh: Jamiemerisotis.

Merisotis cũng gợi ý lộ trình cho những thay đổi quy mô lớn, căn bản mà con người phải thực hiện để tìm kiếm công việc hữu ích và hiệu quả trong thế kỷ 21.

Tầm nhìn của ông tập trung việc phát triển các khả năng độc đáo của chúng ta với tư cách là con người.

Bằng cách thách thức các giả định lâu đời và mở rộng khái niệm công việc, Merisotis lập luận rằng con người có thể khai thác tiềm năng của chính mình, khuyến khích ý thức cộng đồng sâu sắc hơn và xóa bỏ hệ thống bất bình đẳng kéo dài hàng thế kỷ.

Là nhà lãnh đạo, Jamie Merisotis hiểu tài năng con người là trọng tâm trong sự thành công của nền kinh tế quốc gia. Ông đã giải thích cách con người phải chuyển mình, học hỏi suốt đời.

Với cuốn sách, tác giả cũng xây dựng một nền tảng cơ sở để người lao động có thể soi chiếu về vấn đề việc làm trong tương lai..

Tác giả Jamie Merisotis. Ảnh: Wfy.

Cuốn sách nhận được nhiều lời khen của những người làm chuyên môn trong các lĩnh vực khoa học, giáo dục.

Spencer Overton, giáo sư Luật, Đại học George Washington, Mỹ, cho rằng: “Human Work In the Age of Smart Machines là cuốn sách mà ai cũng nên đọc để tìm kiếm hướng đi cho mình trong thời đại phát triển ngày càng đa dạng của công nghệ”.

Nhà văn, nhà báo James Fallows cũng viết rằng cuốn sách là hướng dẫn thiết thực cho tương lai đáng mơ của con người trong thời đại công nghệ.

"Một cuốn sách cần phải đọc cho những người cam kết xây dựng tương lai tốt đẹp hơn”, Francisco Marmolejo, cố vấn Giáo dục Qatar Foundation đã nhận xét.