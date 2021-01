Con ngừng thở do cha mẹ rửa mũi sai cách

Bé hơn 2 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng tím tái toàn thân, thở gắng sức, nhịp tim nhanh.

Các bác sĩ khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, vừa cấp cứu cho bé H.K.A. (2,5 tháng tuổi, ở TP Bắc Giang) bị sặc nước muối sinh lý do cha mẹ dùng xi-lanh bơm rửa mũi cho trẻ.

Người nhà cho biết khi đang được vệ sinh mũi, bé A. xuất hiện cơn ngừng thở và tím tái toàn thân. Ngay lập tức, cháu được người nhà hô hấp nhân tạo và đưa vào Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị hội chứng xâm nhập do dịch rửa mũi họng chảy qua thanh quản vào khí quản, gây co thắt thanh, khí quản. Điều này khiến trẻ bị khó thở cấp tính và thiếu oxy trầm trọng. Rất may, gia đình đã kịp thời hô hấp nhân tạo cho trẻ trước khi đưa đến viện.

Sau khi được cấp cứu kịp thời, cháu A. thoát khỏi cơn nguy kịch. Sau 2 tiếng kể từ khi nhập viện, trẻ ổn định sức khỏe, thở đều, da hồng hào, ăn sữa tốt. Dự kiến, 2 ngày sau, bé được xuất viện.

Bác sĩ chuyên khoa II Lê Nguyệt Minh, Phó trưởng khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, khuyến cáo trong trường hợp không cần thiết, các bậc phụ huynh tuyệt đối không lạm dụng nước muối sinh lý để rửa mũi cho trẻ.

Việc thường xuyên rửa mũi bằng nước muối sinh lý có thể khiến trẻ bị nhiễm trùng nặng hơn do dụng cụ rửa mũi không được vô trùng. Ngoài ra, rửa mũi thường xuyên sẽ làm khô lớp chất nhầy có tác dụng giữ ẩm, sát khuẩn tự nhiên của niêm mạc mũi. Nếu mất đi lớp chất nhầy này, trẻ càng dễ bị khô mũi, tăng nguy cơ nghẹt mũi, hay thở khò khè và ho, thậm chí, dễ gây viêm nhiễm mạn tính.

Bác sĩ cũng khuyến cáo cha mẹ tuyệt đối không nên tự ý sử dụng xi-lanh để rửa mũi cho trẻ, nhất là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ vì bơm xi-lanh có áp lực cao, dễ gây sặc và sang chấn tâm lý cho trẻ nhỏ. Ngoài ra, các loại xi-lanh có đầu nhọn, sắc sẽ làm chảy máu mũi, tổn thương niêm mạc mũi vốn mỏng, yếu và nhạy cảm với tác động bên ngoài của trẻ.