'Con mồi' mới của các nhóm buôn người sang Campuchia

Các băng nhóm lừa đảo - từng kiếm được hàng triệu USD khi lừa gạt người dân các nước châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc và khu vực Đông Nam Á - giờ đây đang nhắm đến đối tượng mới.

Cảnh sát Thái Lan thẩm vấn những đối tượng lừa đảo và phạm tội trên không gian mạng bị trục xuất từ Campuchia. Ảnh: Police Cyber Task Force.

Theo báo Khmer Times ngày 1/10, các băng nhóm lừa đảo tại Campuchia trong thời gian gần đây đã tăng cường tuyển mộ thành viên từ các quốc gia như Malaysia, Singapore và thành phố Hong Kong (Trung Quốc) do người dân ở những khu vực này thường biết nhiều thứ tiếng và thông thạo tiếng Anh.

"Trình độ tiếng Anh biến họ thành mục tiêu để tuyển mộ, do những người này có khả năng dụ dỗ và lừa gạt những người nhẹ dạ cả tin từ những quốc gia phương Tây - những người tin rằng khoản tiền mình bỏ ra có thể tăng gấp 3 hay 4 lần thông qua nhiều hình thức khác nhau", một nguồn tin nói với Khmer Times.

Theo đó, các băng nhóm lừa đảo trả cho mỗi thành viên mới được giáo dục bài bản khoản tiền lên tới 4.000 USD . Việc thay đổi đối tượng nhắm tới xuất phát từ việc chính phủ các quốc gia như Trung Quốc ngày càng tăng cường trấn áp các băng nhóm tội phạm này.

Trước khi bị các cơ quan chức năng tại Campuchia đóng cửa, khu vực dự án China Project tại thành phố Sihanoukville là một tụ điểm chứa các cơ sở đánh bạc qua mạng và lừa đảo tại nước này. Ảnh: Khmer Times.

Bên cạnh sự gia tăng hoạt động trấn áp của các cơ quan chức năng, theo lời khai của những đối tượng bị bắt giữ, các băng nhóm lừa đảo nhằm vào công dân các quốc gia phương Tây, bao gồm cả New Zealand và Australia, do những người này sẵn sàng bỏ ra khoản tiền lớn hơn so với người dân tại các nước châu Á.

"Các hoạt động lừa đảo bao gồm đánh bạc trên mạng, lừa đảo bằng tiền ảo, các hình thức mại dâm qua mạng và lừa đảo thẻ tín dụng", nguồn tin cho biết.

Trong bối cảnh chính quyền Campuchia bắt đầu tăng cường trấn áp các băng nhóm tội phạm, các hình thức lừa đảo mới liên tục được tạo ra để thoát khỏi các sự ngăn chặn và kiểm soát của các cơ quan chức năng, theo Khmer Times.