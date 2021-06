Con gái Will Smith làm người mẫu ảnh

Willow Smith là gương mặt trang bìa số tháng 7/2021 của tạp chí L'Officiel. Với chủ đề "Women of Wonder", con gái Will Smith được tạo kiểu theo phong cách mạnh mẽ, cá tính. Bộ suit kẻ sọc phối với bra-top và giày thể thao trắng mà cô gái 21 tuổi chưng diện thuộc về thương hiệu Onitsuka Tiger.