Con gái Will Smith cạo đầu trên sân khấu

Willow Smith cho biết cô luôn cạo đầu ở những thời điểm đặc biệt trong đời. Đây là lần thứ ba nữ ca sĩ quyết định xuống tóc.

Ngày 18/7, theo People, Willow Smith có quyết định táo bạo trong đêm nhạc Willow in Concert: Lately I Feel Everything. Nữ ca sĩ nhờ thợ cắt tóc cạo đầu trong lúc cô đang biểu diễn ca khúc Whip My Hair.

"Đây là lần thứ ba trong đời tôi cạo đầu. Tôi thực hiện việc này vào những dịp đặc biệt, khi có gì đó đang thay đổi. Lần này cũng thế", con gái Will Smith nói trong hậu trường.

Willow Smith cạo đầu trong lúc biểu diễn.

Theo People, đêm nhạc trực tuyến Willow in Concert: Lately I Feel Everything được tổ chức nhằm quảng bá album phòng thu thứ tư của nữ ca sĩ.

Will Smith cạo đầu hồi tháng 3/2020, trong lúc cô dành 24 giờ trong hộp kính, thể hiện tác phẩm nghệ thuật tại Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Los Angeles, Mỹ.

Smith cạo đầu lần đầu năm 12 tuổi, sau khi ca khúc Whip My Hair trở nên nổi tiếng. "Đó là cách hoàn hảo để nổi loạn. Tôi còn trẻ và có nhiều đam mê cháy bỏng. Tôi làm điều đó không để được chú ý. Sự nổi tiếng bất ngờ không phải cuộc sống tôi mong muốn", sao nữ 21 tuổi nói.

Theo People, giọng ca I am Legend từng thuyết phục mẹ xuống tóc, sau khi Jada Pinkett chật vật với chứng rụng tóc. Ngày 12/7, vợ Will Smith cạo đầu và tự hào khoe trên trang cá nhân.

"Willow đã thôi thúc tôi làm điều đó. Đã đến lúc tôi xuống tóc. Tôi đã 50 tuổi, còn gì để tiếc nuối. Tôi phải nhìn nhận tích cực hơn. Có nhiều người cạo đầu vì bị ung thư, con họ bệnh tật. Nghĩ về điều đó đã giải thoát cho tôi", nữ diễn viên viết.