Con gái Vương Phi xóa sạch trang cá nhân

Cuộc sống thoải mái hơn bạn bè đồng trang lứa của Lý Yên nhờ cha mẹ đều là người nổi tiếng khiến cô trở thành mục tiêu công kích trên mạng Internet.

Ngày 7/11, Sohu đưa tin con gái Vương Phi - Lý Yên - bị phát hiện đã âm thầm xóa toàn bộ bài đăng trên trang cá nhân.

Trước đó, cô gái trẻ nhiều lần bị dân mạng tấn công bằng các bình luận chỉ trích lối sống xa hoa trước tuổi khi đăng ảnh diện toàn đồ hiệu. Chưa bước sang tuổi trưởng thành, nhưng Lý Yên sở hữu gia tài phụ kiện, quần áo giá trị đến từ các thương hiệu danh tiếng thế giới.

Con gái Vương Phi thường xuyên bị dân mạng soi mói cuộc sống riêng tư.

Liên tục bị tấn công trên không gian mạng, cô bé phải đổi tên trang cá nhân và đưa ra thông điệp mạnh mẽ: "Hãy dẹp bỏ thành kiến trước khi bình luận". Thậm chí, để tránh thị phi, Lý Yên về sau ý nhị hơn, chủ động che logo thương hiệu khi đăng ảnh lên mạng xã hội. Dù vậy, con gái của Thiên hậu Hong Kong vẫn hứng chịu vô số lời chê trách cố tình gây chú ý, khoe khoang sự giàu có.

Động thái xóa sạch trang cá nhân mới đây khiến người hâm mộ lo lắng cho tinh thần của Lý Yên bởi cô bé đang trong độ tuổi mới lớn, vốn có tâm lý nhạy cảm.

Trước đó, con gái của Vương Phi và Lý Á Bằng từng bị dân mạng chỉ trích gay gắt do tới một hộp đêm khi chỉ mới 13 tuổi. Mọi việc chỉ tạm lắng sau khi Lý Yên giải thích đó là một bữa tiệc do trường trung học tổ chức và được trang trí giống với phong cách của quán bar.

Lý Yên sinh năm 2006, là con gái của Vương Phi với nam diễn viên kỳ cựu Lý Á Bằng. Ngay từ khi mới sinh ra, cô bé đã nhận được sự chú ý của công chúng. Lý Yên không may bị hở hàm ếch, nhưng vẫn sống lạc quan. Nhiều năm qua, cục cưng của Vương Phi và Lý Á Bằng được đưa đi phẫu thuật, chạy chữa khắp nơi.

Lý Yên từng cố gắng gây thiện cảm khi tích cực tham gia các hoạt động từ thiện cùng cha mẹ.

Khi trưởng thành, Lý Yên được cha mẹ cho du học trong ngôi trường nội trú tư thục đắt đỏ bậc nhất thế giới ở Thụy Sĩ, với mức học phí lên đến 108.000 USD /năm. Hiện tại, do bệnh dịch, cô bé trở về quê hương sống cùng cha.

Lý Yên từng được đánh giá là người lạc quan, thân thiện và có lòng nhân ái. Thời gian qua, cô tích cực cùng cha mẹ làm từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn hoặc không may chịu thiệt thòi do căn bệnh hở hàm ếch giống mình.