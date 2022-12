'Con gái vậy là đủ rồi' - câu nói an ủi hay là sự ngăn cản?

Đôi khi nghe những câu nói “chỉ cần đến vậy thôi”, “con gái vậy là đủ rồi”, một số bạn gái cảm thấy đó là lời an ủi, động viên. Song, có người lại cho rằng đó là cái níu tay ngăn bạn nỗ lực và tiến về phía trước chinh phục ước mơ.

Quỳnh Thư (nhân viên văn phòng, Cần Thơ) chia sẻ: “Gần đây tôi nhận được một đề nghị công việc cho chi nhánh chính ở TP.HCM. Tôi chia sẻ với ba mẹ rằng mình muốn nắm bắt cơ hội thăng tiến này, muốn được đặt chân lên thành phố sôi động, hòa vào dòng chảy của cuộc sống hiện đại, học hỏi và tiếp xúc những người tài giỏi ở mảnh đất phát triển ấy. Thế nhưng, ba mẹ khuyên ngăn tôi nên giữ lấy công việc hiện tại, tạm chấp nhận với những gì đang có vì còn phải lập gia đình sinh con. Chuyện thay đổi môi trường sống là điều ba mẹ chưa từng nghĩ đến vì quá khó khăn nên mong tôi là đứa con gái duy nhất sẽ không lao mình vào cái khó như vậy”.

Giống như Quỳnh Thư, nhiều bạn trẻ đã để lại những dòng bình luận, câu chuyện riêng xoay quanh việc có nên theo đuổi ước mơ bên dưới các bài đăng của fanpage “Humans of Hà Nội”, “Sài Gòn Nghen”… với hashtag #TìmƯớcMơRiêng.

Những kỳ vọng “đủ”, kế hoạch an toàn, nhàn hạ đôi khi lại trở thành rào cản với các bạn gái trẻ. Chủ đề tưởng chừng không mới này có vẻ vẫn là “chướng ngại vật” khiến không ít cô gái chùn chân khi đứng trước hai ngả đường lựa chọn ổn định hay đi theo ước mơ. Chủ đề nhanh chóng tạo thành làn sóng chia sẻ và tranh luận trong thời gian qua, thu hút nhiều bạn gái nêu quan điểm riêng.

“Con gái đừng nên học cao quá”, “con gái chỉ nên tìm kiếm một công việc ổn định”, “con gái cần chọn thời điểm lập gia đình để xây dựng hạnh phúc”… là những câu nói thay cho hàng tá chuẩn mực bao trùm, đôi lúc xuất phát từ sự quan tâm, nhưng lắm khi lại chẳng khác nào những viên đá lạnh làm giảm nhiệt quyết tâm và ý chí phấn đấu. Nó đặt chúng ta vào những khuôn khổ “đúng và đủ” mà nhiều người xung quanh lựa chọn, khiến ta tự nghi hoặc ước mơ mình ấp ủ liệu có phải là con đường đúng đắn mang đến hạnh phúc hay không.

Huỳnh Hương (sinh viên năm hai, Đại học Quốc gia TP.HCM tại tỉnh Bến Tre) chia sẻ: “Trước đây tôi từng nghĩ những cột mốc mà ba mẹ và mọi người xung quanh đặt ra cho mình - ví như 25 tuổi phải có công việc ổn định, 30 tuổi lấy chồng, hai năm sau sinh con - là lộ trình ước chừng, vì ai cũng quan tâm mình nên mới vạch sẵn. Giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy còn biết bao dự định muốn làm, chẳng lẽ cứ phải theo con đường mà mọi người đã vẽ cho mới gọi là thành công. Đương nhiên, tôi vẫn còn băn khoăn xem đâu mới là hướng đi giúp mình tận hưởng cuộc sống tốt nhất, vì kinh nghiệm của những người đi trước cũng là một yếu tố để cân nhắc”.

Trên luồng thảo luận về những kế hoạch “đủ” dành cho con gái, loạt influencer (người có ảnh hưởng) trong cộng đồng bạn trẻ cũng chia sẻ quan điểm và câu chuyện cá nhân.

Những lời bộc bạch về con đường theo đuổi ước mơ của các cô nàng nổi tiếng nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng mạng. Đó là Mai Âm Nhạc và hành trình trải qua nhiều khó khăn khi Nam tiến, quyết chí theo đuổi ước mơ ngày viết nhạc - đêm đi hát thay vì chọn nghề ổn định.

Hay SunHuyn từ bỏ công việc fulltime nhiều người mơ ước để đi theo tiếng gọi con tim, chuyển hướng trở thành content creator (người sáng tạo nội dung) và có chỗ đứng nhất định trong lòng các bạn trẻ...

Mỗi chúng ta, trong hoàn cảnh khác nhau, sẽ có những ước mơ khác biệt. Nhưng chắc chắn rằng bạn sẽ trông hạnh phúc, rực rỡ và tỏa sáng hơn khi dám làm điều mà nhiều người cho là không thể, dám vượt qua từng thử thách để khẳng định năng lực của bản thân.

Như Đoàn Thiên Ân - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 - chia sẻ về ước mơ đội vương miện: “Vì những định kiến vô lý, tôi càng muốn chứng minh rằng làm hoa hậu là để dùng sức ảnh hưởng và tiếng nói tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Khi đến Miss Grand Vietnam 2022, tôi phải trải qua những ‘cuộc chiến’ về thể chất, trí óc lẫn tinh thần để khẳng định bản thân, phá vỡ những định kiến sai lệch và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ Việt Nam mạnh mẽ theo đuổi ước mơ riêng”.

Lựa chọn ngành nghề nào, ước mơ ra sao, nỗ lực thế nào để đạt được là lựa chọn riêng của mỗi chúng ta. Kể cả việc định nghĩa về ước mơ và thành công, mỗi người cũng có một thước đo riêng. Do đó, chuyện nhìn vào lộ trình của cộng đồng xung quanh để “làm mẫu” cho bản thân không phải công thức đúng đắn.

