Con gái út của ông Hà Hồng Sân được tặng 4 biệt thự ở tuổi 17

Hà Siêu Hân đứng ngoài hào quang của cha và các anh chị em trong gia tộc. Cô có cuộc sống kín tiếng, ít xuất hiện công khai.

Ngày 25/5, Sina đưa tin Hà Siêu Hân, con gái út của cố tỷ phú sòng bạc Hà Hồng Sân, tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa - ngôi trường danh giá bậc nhất Trung Quốc.

Hình ảnh Hà Siêu Hân diện Hán phục để kỷ niệm ngày trở thành thạc sĩ gây chú ý. Cô được khen trưởng thành ở tuổi 23. Khán giả tò mò về cuộc sống kín tiếng của ái nữ trùm sòng bạc Macau.

Theo Sina, Hà Siêu Hân sinh năm 1999, là con gái út của Hà Hồng Sân và người vợ thứ 4 Lương An Kỳ. Cô ra đời khi Hà Hồng Sân bước sang tuổi 78. On đánh giá Hà Siêu Hân là một trong những người con tài sắc của cố tỷ phú.

Hà Siêu Hân được gia đình gửi sang Anh du học từ năm 12 tuổi. Cô tốt nghiệp cử nhân ngành Toán và Máy tính tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Siêu Hân sử dụng thành thạo tiếng Trung, Pháp, Nhật. Năm 2020, cô vào top Diễn đàn thế hệ trẻ của Forbes.

Không chỉ ngoại hình, thành tích tốt trong học tập, cô còn chơi giỏi nhiều loại nhạc cụ như violon, piano, cũng như có tài khiêu vũ và thể thao.

Siêu Hân từng đoạt giải vô địch điền kinh dành cho thanh niên Hong Kong. Trên On, Hà Siêu Hân chia sẻ không có ý định bước chân vào showbiz.

So với 16 anh chị em khác trong gia tộc, đời tư của Hà Siêu Hân được giữ kín. Cô để trang cá nhân ở chế độ riêng tư, không khoe cuộc sống sang chảnh, ngập tràn đồ hiệu như các rich kid khác. Những hình ảnh về Siêu Hân chủ yếu do anh trai Hà Du Quân và hội bạn thân là thiên kim quý tử như Diêu An Na, Trần Vũ Ngang, Viên Cửu Nhi chia sẻ.

Theo HK01, Hà Siêu Hân là người con được Hà Hồng Sân hết mực yêu thương.