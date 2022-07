Con gái tài sắc vẹn toàn của rapper Eminem

Eminem chia sẻ con gái Hailie Jade là niềm tự hào số một và động lực để rapper kiếm thật nhiều tiền.

Trong tập đầu tiên của podcast Just a Little Shady, Hailie Jade hồi tưởng trải nghiệm đi diễn khắp thế giới cùng người cha nổi tiếng, rapper Eminem.

"Thật vui và hạnh phúc khi nhớ lại khoảng thời gian đó", Hailie chia sẻ về những lần đi xe bus đến nơi tổ chức show nhạc của Eminem. Nhằm tránh gây chú ý, cô chủ động di chuyển bằng phương tiện công cộng.

Có lần cô cùng bạn thân đến Florida (Mỹ) và bất ngờ được cha cho người đưa đón bằng xe limousine trong Disney World, thưởng thức tiệc trà sang chảnh. Rapper Without Me còn chuẩn bị sẵn cho công chúa nhỏ những chiếc váy xinh xắn.

Hailie Jade trong podcast Just a Little Shady. Ảnh: People.

Theo People, podcast Just a Little Shady ra đời từ tháng 7 nhằm quảng bá cho thương hiệu cùng tên, chuyên bán mũ, áo sơ mi và áo khoác. Song song đó, con gái Eminem tung ra thị trường các sản phẩm chăm sóc da dưới sự điều hành của công ty Hailie Jade LLC.

Người quan trọng nhất

Eminem thường tỏ ra dữ tợn với những người anh tiếp xúc hàng ngày nhưng với Hailie Jade lại khác. Trở về nhà, rapper cá tính lại là người cha dịu dàng. Như Eminem đã chia sẻ nhiều lần, Hailie là người quan trọng nhất đời anh.

"Con bé là động lực để tôi tồn tại. Lúc Hailie chào đời, tôi chưa có sự nghiệp, tiền bạc, nơi ở cũng không. Con bé đã thúc đẩy tôi bận rộn, tập trung vào mục tiêu kiếm tiền. Hailie cũng chính là lý do số một khiến tôi sợ thất bại", nam rapper bày tỏ.

Hailie Jade sinh năm 1995, là kết quả của mối tình giữa Eminem và vợ cũ Kimberly Scott. Cô được nhận xét giống cha nhiều hơn, đặc biệt là dáng mũi cao và đôi mắt sâu.

Trái ngược với cuộc sống nhung lụa như nhiều người vẫn nghĩ, Hailie lớn lên trong hoàn cảnh cha mẹ khó khăn về kinh tế. Áp lực kiếm tiền và ngoại tình đã khiến cuộc hôn nhân của hai người đổ vỡ.

Eminem - người bị chính cha đẻ bỏ rơi - nói rằng anh không muốn con gái bị thiệt thòi, nên bằng mọi cách phải để Hailie trưởng thành trong điều kiện tốt nhất. Rapper đã xăm tên con trên cánh tay và hứa: "Tôi sẽ đem lại cho con tôi những gì mà cha tôi đã không đem lại cho tôi".

Hailie được nhận xét giống cha. Ảnh: @hiphopDX.

Từ bé, Hailie học rất giỏi, từng tốt nghiệp cấp 3 với điểm số gần như tuyệt đối. Sau đó cô học Đại học bang Michigan chuyên ngành vật lý, ngoài ra còn nghiên cứu các đề án về tâm lý học và bắt đầu kinh doanh.

Trong podcast Just a Little Shady, cô gái 27 tuổi cởi mở về việc ám ảnh điểm số ở trường cấp hai và từ chối kết bạn với những người uống rượu. Cô nói: "Tôi chưa bao giờ gặp khó khăn khi lớn lên. Nếu làm gì sai, tôi cảm giác mình tồi tệ lắm. Tôi luôn muốn mình thật hoàn hảo".

Tuy nhiên, suy nghĩ này đã thay đổi khi Hailie tham gia vào hội nữ sinh ở trường đại học và bắt đầu hẹn hò bạn học Evan McClintock. Chuyện tình cảm của hai người hiện tại vẫn mặn nồng.

Niềm tự hào của Eminem

Theo SCMP, Eminem nhắc đến Hailie trong ít nhất 22 bài hát, có thể kể đến như Hailie's Song, My Dad's Gone Crazy, Kim, 97 Bonnie & Clyde, Beautiful, My Darling...

Đặc biệt với My Dad's Gone Crazy, rapper đã biểu diễn cùng con gái. Ca khúc giúp Hailie thiết lập kỷ lục Guinness là nghệ sĩ biểu diễn trẻ nhất (6 tuổi 210 ngày) đối với một bản hit R&B.

Con gái Eminem theo đuổi phong cách gợi cảm, cá tính. Ảnh: @hailiejade.

Tháng 10/2013, Hailie được bầu chọn là Homecoming Queen - danh hiệu ở các trường trung học Mỹ dành cho những nữ sinh thông minh, xinh xắn và tích cực tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ.

Eminem đã tới tham dự sự kiện quan trọng của con gái nhưng lặng lẽ đứng nhìn từ xa vì không muốn gây chú ý. Nam nghệ sĩ chỉ hy vọng con gái có được khoảnh khắc vinh danh của riêng mình.

Một người khác đứng bên cạnh Eminem tiết lộ, rapper khi đó đã chỉ về phía Hailie và tự hào nói: "Đó là con gái tôi!".

Là khách mời trong podcast Hotboxin' With Mike Tyson, rapper sinh năm 1972 bày tỏ: "Con bé đang làm rất tốt. Tôi thật tự hào khi Hailie đã tốt nghiệp đại học. Nhìn lại những thành tích có được, tôi nghĩ điều khiến mình cảm thấy sung sướng nhất chắc là nuôi dạy con nên người".