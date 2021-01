Con gái phó tổng thống Mỹ trở thành người mẫu

Ở lễ nhậm chức tổng thống của ông Joe Biden, Ella Emhoff từng gây ấn tượng khi diện trang phục đính kết lấp lánh đến từ hãng Miu Miu.

Mới đây, theo trang Page Six, con gái của Phó tổng thống Kamala Harris - Ella Emhoff - ký hợp đồng độc quyền với công ty quản lý người mẫu IMG Models.

Theo thông tin chia sẻ, cô gái 22 tuổi chính thức gia nhập hàng ngũ người mẫu chuyên nghiệp với Bella Hadid, Lily Aldridge và sẽ có cơ hội sải bước trên các sàn diễn thời trang danh giá của Prada, Louis Vuitton, Dior...

Ella Emhoff xuất hiện nổi bật trong bộ cánh của Miu Miu ở lễ nhậm chức tổng thống Mỹ. Ảnh: ELLE.

Ivan Bart - chủ tịch của IMG Models - nói với tờ The New York Times: "Quy định về việc tuyển chọn người mẫu không còn phụ thuộc nhiều về giới tính, chiều cao hay chuẩn mực của vẻ đẹp. Ella Emhoff đã xuất hiện đúng lúc, nhận được sự chú ý trên mạng xã hội. Cô ấy toát lên tinh thần vui vẻ, hoạt bát phù hợp tiêu chí của chúng tôi".

Con gái của phó tổng thống Mỹ chính thức ký hợp đồng người mẫu độc quyền với công ty IMG Models. Ảnh: @ellaemhoff.

Khi con gái của phó tổng thống Mỹ khoác lên người thiết kế đến từ Miu Miu cũng là lúc Ivan biết rằng cô gái này chính là hình tượng người mẫu thời trang của thế hệ mới cùng sự gắn kết, gần gũi với cuộc sống. Sàn diễn đầu tiên Ella có cơ hội được góp mặt là Tuần lễ thời trang Thu - Đông 2021 dành cho nữ giới.

Nhiều người để lại bình luận ủng hộ quyết định của Ivan khi ký hợp đồng với con gái bà Kamala Harris.

Tài khoản @Lelistamivan bày tỏ: "Trong thời gian đương nhiệm của phó tổng thống Mỹ, chắc chắn Ella Emhoff sẽ nhận được sự chú ý từ công chúng khi sải bước trên sàn diễn thời trang không thua gì Ivanka Trump. IMG Models thật sự biết nắm bắt thời cuộc. Vì cô ấy làm trong giới thời trang nên sẽ hiểu rõ được quy luật vận hành của ngành nghề này".

Hiện tại, con gái của bà Kamala Harris là sinh viên ngành Dệt may tại trường Thiết kế Parsons danh giá ở New York, Mỹ. Trên trang cá nhân, cô thường đăng ảnh gu ăn mặc và những thiết kế trang phục lấy cảm hứng từ bộ phim The Simpsons xem từ thời thơ ấu.

Sau khi xuất hiện tại lễ nhậm chức tổng thống của ông Joe Biden, báo chí gọi Ella là biểu tượng phong cách thế hệ mới, dân mạng cũng tìm ra trang cá nhân của cô để theo dõi ảnh thời trang đời thường.