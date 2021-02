Con gái phó tổng thống Mỹ lần đầu sải bước trên sàn catwalk

Ella Emhoff bất ngờ xuất hiện trước công chúng với tư cách người mẫu sau khi ký hợp đồng độc quyền với công ty quản lý IMG Models.

Ngày 18/2, Ella Emhoff - con gái Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris - xuất hiện tại buổi trình diễn trực tuyến trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang New York.

Đây là lần đầu tiên cô gái 21 tuổi sải bước trên sàn catwalk với tư cách người mẫu chuyên nghiệp sau khi ký hợp đồng độc quyền với công ty quản lý IMG Models.

"Đêm hôm trước, tôi trằn trọc mãi mới ngủ được. Đây là lần đầu tôi được trình diễn trên một sân khấu chuyên nghiệp. Trải nghiệm này khiến tôi choáng ngợp", Ella Emhoff trả lời trong cuộc phỏng vấn cùng 2 nhà thiết kế Jack McCollough và Lazaro Hernandez.

Theo Guardian, con gái tân phó tổng thống Mỹ có màn ra mắt ấn tượng khi sải bước quanh Bảo tàng Nghệ thuật Parrish (New York, Mỹ) với 3 bộ trang phục từ nhà mốt Proenza Schouler.

Con gái Phó tổng thống Kamala Harris gây ấn tượng khi xuất hiện với tư cách người mẫu chuyên nghiệp. Ảnh: USA Today.

Trước đó, Ella Emhoff từng khiến truyền thông quốc tế chú ý tại lễ nhậm chức tổng thống Mỹ vào tháng 1 vì vẻ ngoài xinh đẹp và gu thời trang độc đáo. Ngay sau lần xuất hiện đó, báo chí gọi Ella là biểu tượng phong cách thế hệ mới ở xứ cờ hoa.

"Lúc nhỏ, tôi luôn muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang. Ước mơ ấy dần trở thành định hướng cá nhân khi tôi theo học lớp thiết kế tại Central Saint Martins dịp hè", cô chia sẻ với CNN.

Hiện tại, con gái của bà Kamala Harris là sinh viên ngành Dệt may tại trường Thiết kế Parsons danh giá ở New York, Mỹ. Trên trang cá nhân, cô thường đăng ảnh gu ăn mặc và những thiết kế trang phục lấy cảm hứng từ bộ phim The Simpsons.

Mới đây, Emhoff tổ chức sự kiện bốc thăm dành cho người theo dõi trên trang Instagram cá nhân nhằm quyên góp cho 2 tổ chức từ thiện hỗ trợ phụ nữ chuyển giới da màu - The Gworls và Okra Project.

"Bất cứ ai cũng có thể mặc trang phục màu sắc, nam tính hay nữ tính. Tôi nghĩ điều đó sẽ rất tuyệt", cô trả lời trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang New York.